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Бигулов Тимур

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Продукты Cicada8 дополнили портфель ИБ-решений дистрибьютора Proway 1
22.04.2024 Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с компьютерами и мобильной техникой Fplus 1
02.03.2023 «МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе 1
09.02.2023 «Норбит» и «Мой офис» заключили соглашение о партнерстве 1
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 1
01.02.2021 Сотрудники маленьких фирм больше нуждаются в психологической, чем в технической поддержке от работодателей 1
16.04.2020 «Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса 1
16.04.2020 «Лаборатория Касперского» бесплатно защитит малый бизнес до конца лета 1
17.12.2019 «Лаборатория Касперского» и «Тинькофф» вместе помогут микробизнесу защититься от цифровых угроз 1
05.06.2019 «Лаборатория Касперского»: почти половина россиян хотя бы раз случайно видели на работе личные данные коллег 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Бигулов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5506 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 406 1
Microsoft Corporation 25634 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2355 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2873 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 373 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 870 1
Ланит - Норбит - Norbit 425 1
АйТи 1498 1
АСБ-Агро - АСБ Агрохолдинг 5 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1475 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8010 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26383 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27841 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14029 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14629 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 576 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2886 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15294 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9116 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12954 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12639 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 748 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2026 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1073 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1646 1
Google Android устройства-девайсы 833 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 701 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4268 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11959 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2522 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16860 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 302 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4995 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3222 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2501 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6532 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7862 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5785 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3103 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1400 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5284 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS - Антивирусная служба 911 - Second Opinion Solution, SOS 26 4
Новые облачные технологии - МойОфис 942 3
Google Android 15085 2
Microsoft Windows 16718 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 163 2
Linux OS 11326 1
Apple macOS 2370 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3089 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 997 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5517 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 110 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 201 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Бухаров Федор 9 1
Вертоградов Владимир 29 1
Сатанин Дмитрий 3 1
Калякин Павел 79 1
Шаврова Ксения 25 1
Смирнов Алексей 264 1
Лашин Ренат 87 1
Гутин Александр 20 1
Фенюшин Евгений 26 1
Щеглов Петр 80 1
Морозов Игорь 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 163308 10
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 785 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3294 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1683 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1393 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3313 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Закавказье - Transcaucasia 127 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12094 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11198 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3769 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 790 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7243 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2619 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6498 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1500 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2049 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2980 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6495 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 223 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8392 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 1
Национальный проект 387 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1308 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3806 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3559 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5597 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 914 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 742 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 695 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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