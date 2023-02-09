«Норбит» и «Мой офис» заключили соглашение о партнерстве

«Норбит» (входит в группу «Ланит») получил статус официального партнера компании «Мой офис», российского разработчика офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, и будет продавать и внедрять решения вендора, а также оказывать консалтинговые услуги. Сотрудничество компаний позволит обеспечить корпоративных клиентов и госсектор необходимыми инструментами для общения и редактирования документов.

Платформа «Мой офис» объединяет электронную почту, почтовый сервер и облачное хранилище, а также настольные, мобильные и веб-приложения для работы с различными документами: текстами, таблицами и презентациями. Все решения включены в реестр российского ПО, постоянно обновляются и соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства. Их могут использовать коммерческие компании из разных отраслей, вне зависимости от размера, государственные заказчики, образовательные организации и частные лица.

Владимир Вертоградов, управляющий директор компании «Норбит», сказал: «Партнерство позволит «Норбит» усилить портфолио новыми продуктами, предложить больше сервисов клиентам. «Мой офис» стремительно растет, и мы хотим быть вместе с лидером, использовать накопленные практики и экспертизу как в области внедрения, так и в части бизнес-консалтинга».

Тимур Бигулов, руководитель отдела по работе с партнерами компании «Мой офис», сказал: «Команда «Норбит» – это более 1 тыс. ИТ-экспертов, имеющих масштабный опыт внедрения разнообразных систем с офисными приложениями. Благодаря консолидированным усилиям наших компаний российский бизнес и госструктуры расширят свои возможности получения быстрой миграции на востребованные решения, независимые от зарубежного ПО, гарантирующие устойчивость и бесперебойность работы».