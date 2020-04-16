«Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса

«Лаборатория Касперского» предоставляет компаниям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям бесплатные лицензии на комплекс Kaspersky Small Office Security для защиты от вредоносного ПО и утечек информации. Это ее вклад в поддержку малого бизнеса, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса. Лицензия включает защиту для ПК, мобильных устройств и файловых серверов.



Безопасность малого бизнеса

«Лаборатория Касперского» бесплатно раздает лицензии на решение Kaspersky Small Office Security (KSOS) в рамках поддержки малого бизнеса, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса. Это комплексное решение для защиты персональных ПК на Windows или macOS, а также файловых серверов и мобильных устройств на базе ОС Android.

Владельцы небольших компаний и индивидуальные предприниматели смогут пользоваться KSOS на бесплатной основе до 1 сентября 2020 г. акция действует с 15 апреля 2020 г. Другими словами, малый бизнес сможет потратить сэкономленные благодаря «Лаборатории Касперского» средства не на информационную безопасность, а на восстановление своей деятельности сразу после прекращения самоизоляции, установленной в России до 30 апреля 2020 г. О возможности продления срока действия акции на момент публикации материала известно не было.

Условия предоставления лицензии

«Лаборатория Касперского» установила максимально простые условия предоставления бесплатной лицензии на Kaspersky Small Office Security малому бизнесу. Предпринимателю требуется лишь заполнить форму на сайте «Лаборатории», в которую нужно внести ФИО, адрес электронной почты, контактный номер телефона, название его компании и номер ИНН.

«Лаборатория Касперского» проявила заботу о малом бизнесе

Необходимо также указать страну, в которой предприниматель зарегистрировал свой бизнес. Предложение «Касперского» действительно исключительно на территории России, Закавказья и стран Средней Азии.

Каждая лицензия тоже имеет определенные ограничения – она распространяется максимум на десять устройств. Под одним устройством понимаются: один компьютер с операционной системой Windows или macOS, одно Android-устройство и одна лицензия менеджера паролей. Помимо этого, каждая лицензия KSOS обеспечивает защиту одного файлового сервера на базе Windows.

Что умеет Kaspersky Small Office Security

KSOS представляет собой комплексное решение по защите компьютеров, ноутбуков и мобильных устройств от известных, неизвестных и сложных угроз. В их число входят и программы-вымогатели – защита от них реализована в Kaspersky Small Office Security в виде возможности отката вредоносных действий.

Дополнительно KSOS предотвращает утечки данных с файловых серверов, обеспечивает защиту информации в памяти устройств путем ее шифрования и резервного копирования и помогает безопасно проводить онлайн-оплату счетов и налогов. Вместе с этим в KSOS присутствует защита приложений благодаря мониторингу уязвимостей и своевременным обновлениям, плюс есть функция создания и хранения паролей, устойчивых к взлому. По заверениям представителей «Лаборатории Касперского», для работы с программой не нужен системный администратор – это будет важно для маленьких компаний, в штате которых нет ИТ-специалиста.

Почему именно малый бизнес

По словам представителей «Лаборатории», компания решила помочь малому бизнесу в первую очередь из-за сильного давления, оказываемого на него сложившейся в России ситуацией – самоизоляция и резкое ослабление курса национальной валюты ударило как по самим компаниям, так и по их клиентам.

«Чтобы малому бизнесу выжить в период изоляции, а потом не уйти в крутое пике и продолжить свою деятельность, предпринимателям приходится сильно пересматривать свою бизнес-модель и почти полностью уходить в цифровое пространство. Однако инфраструктура малых организаций зачастую не готова к таким переменам. Мы хотим по возможности упростить их работу хотя бы с точки зрения информационной безопасности», – сказал руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом «Лаборатории Касперского» Тимур Бигулов.

Еще одна причина – подверженность маленьких предприятий риску взлома и утечек информации. Согласно статистике «Касперского», в 2019 г. утечку данных зафиксировали 27% российских компаний со штатом, не превышающим 50 человек. Кража информации в 44% случаев происходит именно в результате заражения вирусами и другими видами вредоносного ПО корпоративных устройств.

Личные устройства сотрудников, которые они используют для работы, тоже нередко становятся инструментом хакеров для кражи корпоративных документов. Подобные случаи в 2019 г., еще до пандемии коронавируса, фиксировали 40% отечественных компаний малого бизнеса.

Массовый перевод сотрудников на удаленную работу в России в I квартале 2020 г., считают в «Лаборатории Касперского», может усугубить ситуацию с утечками информации посредством взлома личных устройств работников компаний. Прогнозы по росту таких случаев компания пока не делает.