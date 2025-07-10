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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сатанин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным 1
02.03.2023 «МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе 1
18.04.2022 Шесть экспертов «Руссофт» стали советниками Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сатанин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5080 2
Базальт СПО - BaseALT 722 2
Microsoft Corporation 24935 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 95 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69241 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24889 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7658 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26257 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7821 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53935 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 938 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29593 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2019 1
Новые облачные технологии - МойОфис 831 1
Смирнов Алексей 246 2
Куреченко Елизавета 1 1
Калякин Павел 67 1
Щеглов Петр 63 1
Пинчук Антон 1 1
Фенюшин Евгений 26 1
Егоров Александр 85 1
Карпов Роман 74 1
Бигулов Тимур 9 1
Лашин Ренат 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 150741 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3164 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1295 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1592 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2370 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1255 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1777 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5635 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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