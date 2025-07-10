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Сатанин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Сатанин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12213 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
|Смирнов Алексей 246 2
|Куреченко Елизавета 1 1
|Калякин Павел 67 1
|Щеглов Петр 63 1
|Пинчук Антон 1 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Егоров Александр 85 1
|Карпов Роман 74 1
|Бигулов Тимур 9 1
|Лашин Ренат 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
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