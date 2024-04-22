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Подтверждена совместимость устройств «Рутокен» с компьютерами и мобильной техникой Fplus

Разработчик программно-аппаратных средств защиты информации «Актив» подтвердил технологическую совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» с устройствами корпоративного класса российского производителя электроники Fplus. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

Специалисты компаний провели тестовые испытания, чтобы проверить корректность работы ключевых носителей «Рутокен» с моноблоками, ноутбуками, а также планшетами и смартфонами Fplus на мобильной операционной системе «Аврора». По их итогам стороны подписали сертификаты совместимости.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — линейка токенов и смарт-карт, позволяющая подписывать документы на смартфонах и планшетах. Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0», дополненные NFC, также могут защищать доступ к мобильной ОС «Аврора». Применение устройств Рутокен предотвращает несанкционированный доступ к ключевой информации, используемой при подписании документов (в том числе квалифицированной электронной подписью), построении защищенных соединений с веб-ресурсами.

Криптографические токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают выработку и защищенное хранение ключевой информации, формируют электронную подпись (ЭП) и могут быть использованы как второй фактор аутентификации.

Продукты «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен ЭЦП 2.0» являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ, сертифицированными ФСБ России и ФСТЭК России. Криптографические операции выполняются без извлечения ключа в память компьютера или мобильного устройства.

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Ксения Шаврова, ведущий менеджер по сопровождению партнеров и клиентов компании «Актив»: «Мы рады представить пользователям комплексное отечественное решение: вместе с коллегами мы убедились в корректной работе активных ключевых носителей линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с компьютерами и мобильными устройствами Fplus. Таким образом токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают информационную безопасность рабочих мест (в том числе и мобильных), защищая их с использованием многофакторной аутентификации, а также дают возможность подписывать различные документы».

Тимур Бигулов, руководитель проектов в сфере клиентских ПАК компании Fplus: «Технологическое партнерство с компанией «Актив» открывает перед нами большие перспективы, поскольку тема доверенных продуктов сегодня очень популярна. Такие решения особенно востребованы в государственном и корпоративном сегментах, где обеспечению защиты информации уделяется повышенное внимание. Теперь клиенты и партнеры получили возможность взять контроль над безопасностью данных и подписывать документы с мобильных и персональных устройств Fplus».

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