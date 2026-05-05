Индексная книга (каталог) CNews*
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Молчанова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 17
Молчанова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
|Глейзер Лев 28 2
|Бакиев Олег 8 2
|Витко Станислав 2 2
|Витко Вячеслав 2 2
|Кузьмичев Юрий 2 2
|Таулбаев Ильдар 2 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Касимов Игорь 21 2
|Вайнштейн Виктор 37 1
|Савин Сергей 97 1
|Савцов Олег 50 1
|Ровенский Юрий 27 1
|Черницкая Мария 10 1
|Шкарупа Сергей 7 1
|Сутормин Дмитрий 5 1
|Гусева Светлана 2 1
|Ванштейн Виктор 2 1
|Головлев Максим 17 1
|Silverman David - Сильверман Дэвид 5 1
|Мулюков Ренат 2 1
|Гимранова Гульдяр 1 1
|Черкасов Сергей 16 1
|Тимошенко Андрей 17 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Басов Алексей 117 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.