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Молчанова Елена

СОБЫТИЯ


05.05.2026 Как Softline пострадал из-за сделок внутри одной из старейших российских ИТ-компаний 1
28.04.2026 Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи» 1
14.10.2024 Команда Минпромторга обнаружила более 50 инцидентов и расследовала свыше десятка атак 1
16.11.2023 Moscow Hacking Week: как изменится грядущий Standoff 1
06.09.2022 «Фосагро» автоматизировала процесс повышения киберграмотности сотрудников 1
08.07.2022 Исследование: треть сотрудников российских компаний попадаются на фишинговые письма про сложности с курьерской доставкой 1
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов 1
12.03.2021 «Лаборатория Касперского»: 40% сотрудников небольших компаний задумались о смене профессии во время пандемии 1
08.12.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды 1
18.11.2020 «Лаборатория Касперского»: две трети сотрудников не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии 1
21.04.2020 «Лаборатория Касперского» дополнила Kaspersky Security Awareness Platform новой темой 1
14.04.2020 «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный курс по безопасности во время пандемии 1
23.07.2007 Что ждет Google в Рунете? 1
02.08.2006 Россия: рынок интернет-рекламы на взлете 1
06.06.2006 Google породил новый вид рекламы 1
31.05.2006 Интернет-реклама: Россия обскакала Штаты 1
10.05.2006 Реклама в России: интернет потеснит радио 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Молчанова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Google LLC 12690 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Арсеналъ 45 2
Интеграция ООО 11 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 2
АйТи - Аддити Консалтинг - Addity Consulting 4 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 152 2
Реляционное программирование 13 2
АйТи - УИЦП - Уральский инженерно-производственный центр 2 2
АйТи - ИТ-Софт 2 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
АйТи - Аплана Группа компаний 183 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 2
АйТи 1519 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 55 1
Oculus VR 79 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
iConText Group - Ай Контекст 36 1
АйТи - Ринтех 14 1
АйТи - Дататек 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Microsoft Corporation 25775 1
Accenture plc 719 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Yahoo! 3726 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 84 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
AdWatch Isobar 44 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Кибердом 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
ФосАгро 176 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 2
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 450 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 329 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 142 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 8
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
Kaspersky Interactive Protection Simulation - KIPS 4 2
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Kaspersky Interactive Protection Simulation 6 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 86 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 1
FreePik 1841 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Google - Gmail 1021 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Oculus Quest 13 1
Area9 Lyceum 6 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
Google AdSense 124 1
Google Cloud Services 244 1
Глейзер Лев 28 2
Бакиев Олег 8 2
Витко Станислав 2 2
Витко Вячеслав 2 2
Кузьмичев Юрий 2 2
Таулбаев Ильдар 2 2
Смирнов Алексей 269 2
Яппаров Тагир 110 2
Касимов Игорь 21 2
Вайнштейн Виктор 37 1
Савин Сергей 97 1
Савцов Олег 50 1
Ровенский Юрий 27 1
Черницкая Мария 10 1
Шкарупа Сергей 7 1
Сутормин Дмитрий 5 1
Гусева Светлана 2 1
Ванштейн Виктор 2 1
Головлев Максим 17 1
Silverman David - Сильверман Дэвид 5 1
Мулюков Ренат 2 1
Гимранова Гульдяр 1 1
Черкасов Сергей 16 1
Тимошенко Андрей 17 1
Кузнецова Светлана 16 1
Басов Алексей 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Новая Зеландия 737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Английский язык 7030 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
University of Verona - Università degli studi di Verona - Веронский университет - Университет Вероны 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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