«Лаборатория Касперского»: 40% сотрудников небольших компаний задумались о смене профессии во время пандемии

По данным «Лаборатории Касперского», в России 40% занятых в сфере малого и среднего бизнеса планируют сменить сферу деятельности в течение года. Три четверти (72%) хотят найти работу, которая будет приносить больше денег, около половины (46%) — которая будет приносить больше удовольствия, 41% — которая позволит лучше соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

Остаться на текущей позиции планируют 45% респондентов. Тем не менее заметно стремление реорганизовать рабочий график и выстраивать его с учётом личных интересов и приоритетов. Самоизоляция дала людям время обдумать дальнейшие шаги в карьере, повысить квалификацию, обучиться новому. Основным стимулом к смене работы остаётся желание больше зарабатывать. Но есть и другие причины для смены профессиональной деятельности. Например, каждый четвёртый (26%) хотел бы найти более значимую и осмысленную работу.

В прошлом году многие впервые попробовали работать удалённо — такой формат открыл преимущества, которые люди хотели бы сохранить в дальнейшем: больше внимания уделять близким, посвящать дополнительное время увлечениям и даже работать без одежды. Многие предпочли бы закрепить возможность трудиться в более гибком и комфортном графике. Так, две трети опрошенных сообщили, что не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии.

«Чтобы работать вне офиса, людям нужно не только обладать высокой самоорганизацией, но и брать на себя ответственность за кибербезопасность своего удалённого рабочего места. В новых условиях труда высокая цифровая грамотность сотрудников становится как никогда важна и может стать дополнительным конкурентным преимуществом в глазах потенциального работодателя», — комментирует Елена Молчанова, представитель направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

Чтобы помочь малому бизнесу получить свежий взгляд на своё развитие и перестроиться после пандемии, а сотрудникам таких компаний — не думать о поиске более выгодных рабочих мест, «Лаборатория Касперского» запустила проект «Доступно новое обновление».