Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Команда Минпромторга обнаружила более 50 инцидентов и расследовала свыше десятка атак

Команда отраслевого центра компетенций в промышленной отрасли Минпромторга России на базе ФГУП «НПП «Гамма» впервые приняла участие в кибербитве Standoff. Перед командой ОЦК стояла задача повысить компетенции специалистов по информационной безопасности, а также проверить готовность службы ИБ к противодействию реальным кибератакам. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Специалисты начали подготовку к кибербитве за несколько месяцев до ее начала: сформировали команду, распределили роли между участниками, прошли обучение по работе со средствами защиты информации, которые представлены в инфраструктуре Standoff, и разработали стратегию противодействия кибератакам. Кроме того, команда заранее отработала процесс взаимодействия и определила наиболее оптимальную последовательность действий при обнаружении инцидентов.

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность
Облака

«В ходе Standoff 13 мы защищали металлургическую отрасль и за четыре дня кибербитвы расследовали 18 атак белых хакеров, обнаружив 51 инцидент, — отметил представитель команды ОЦК. — Наши специалисты столкнулись с большим количеством хакерских тактик и техник. Это позволило лучше понять современный ландшафт киберугроз, актуализировать знания и наладить взаимодействие внутри коллектива. Для нас мероприятие стало не только возможностью отработать свои навыки, но и обменяться опытом с ведущими экспертами в области безопасности».

«За несколько дней на Standoff специалисты имеют дело с таким количеством атак, с каким не соприкасаются и за год в своей работе, — сказала Елена Молчанова, бизнес-лидер киберполигона Standoff. — Мы строим на полигоне копии реальных инфраструктур с настоящими промышленными контроллерами и другим оборудованием, а синие команды расследуют атаки белых хакеров и выявляют инциденты. Некоторые из них, например, аварию на производстве, можно увидеть своими глазами на макете. Такой подход — это не только возможность быстро прокачать навыки службы ИБ, но и отличный тимбилдинг, который позволяет экспертам по-новому взглянуть на свою работу».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне разработали сверхзащищенную флешку, которую невозможно взломать

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

Вышло комбо-обновление Windows 11, «убивающее» сразу Wi-Fi, встроенный Linux, клавиатуру и мышь. Как все починить

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: