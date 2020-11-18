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«Лаборатория Касперского»: две трети сотрудников не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии

Безопасность Стратегия безопасности
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» выяснила, что две трети (68%) россиян, занятых в малом и среднем бизнесе, не готовы вернуться к привычной организации рабочего процесса после окончания пандемии. В результате перехода на удалённый режим труда у сотрудников появились возможности, которые они хотели бы сохранить в дальнейшем: больше времени проводить с семьёй (54%), не тратить время на дорогу до работы и обратно (53%) и экономить деньги (45%). Таковы данные нового исследования «Работа после пандемии: как она будет устроена», проведённого «Лабораторией Касперского» в октябре 2020 года*.

Опрос показал, что люди стремятся уйти от ранее существовавших ограничений и хотят работать в более гибких условиях, при которых во главу угла ставятся их собственные интересы. Так, около трети опрошенных не хотели бы возвращаться к тем или иным принятым ранее правилам. Например, 32% не готовы снова работать по строгому восьмичасовому графику. В целом по миру этот показатель даже выше — 39%. А 35% не хотят быть строго привязаны к офису, 33% — к пятидневной рабочей неделе.

Каждый четвёртый (24%) хотел бы продолжать работать удалённо и после окончания пандемии. Сотрудники ждут поддержки от своих работодателей, особенно в том, что касается использования технологий, — об этом сообщили 43% участников опроса. По их отзывам, чтобы быть более продуктивными, защищёнными, а также всегда быть на связи, им нужен доступ к необходимому оборудованию, инструментам и возможность получать техподдержку.

«Пандемия ускорила цифровую трансформацию и привела к смешению рабочего и личного. Мы видим, что сотрудники стремятся к изменениям рабочего процесса в поиске большей свободы и гибкости, — сказала Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. — При этом уже очевидно, что тренд к удалённому формату работы будет набирать силу. В своих хоум-офисах сотрудникам придется принимать всё больше самостоятельных и оперативных решений в вопросах информационной безопасности, а для этого им особенно важно обладать высокой цифровой грамотностью».

Для защиты сотрудников, работающих в гибком режиме, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: вдохновлять людей на повышение цифровой грамотности и мотивировать их получать новые знания. В этом может помочь платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform; защищать рабочие данные и устройства, в том числе с помощью паролей, шифрования и создания резервных копий; обеспечивать безопасность сотрудников внутри и вне офиса, на любых устройствах, которые они используют для решения рабочих задач. В этом может помочь такое решение, как Kaspersky Endpoint Security Cloud.

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