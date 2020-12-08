«Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды

«Лаборатория Касперского» провела опрос среди работающих на удалёнке сотрудников небольших компаний и выяснила, в чём для них заключается комфорт хоум-офисов. Так, респондентам нравится просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, трудиться на свежем воздухе и даже работать голыми.

Переход к дистанционному формату взаимодействия, в том числе в компаниях малого и среднего бизнеса, был сопряжён с техническими сложностями и изменением ландшафта угроз: ростом теневых IT, атаками через протокол удалённого доступа (RDP) и т.д. По данным Всемирного экономического форума, оказавшись на удалёнке, люди также столкнулись с некоторыми психологическими проблемами, среди которых дисбаланс между работой и личной жизнью. Тем не менее, многие нашли в новом опыте положительные моменты, которые в будущем хотели бы сохранить.

По данным «Лаборатории Касперского», 56% сотрудников, работая из дома, предпочитают надевать удобную одежду, а 11% и вовсе обходятся без неё. Больше половины (53%) рады, что простились с поездками в офис и могут просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, а также прилечь в перерывах. Оценили возможность работать на балконе или свежем воздухе 22% опрошенных, а 20% полюбили обедать не в столовой. Кроме того, удалёнка дала сотрудникам больше возможностей для отдыха и развлечений: они стали смотреть больше фильмов в онлайн-кинотеатрах (20%) и чаще играть в видеоигры (14%). А 4% считают преимуществом дистанционной работы возможность реже принимать душ.

«Карантин – палка о двух концах. С одной стороны, мы можем находиться дома и не вспоминать о недостатках жизни в мегаполисе. С другой – пытаясь не потерять продуктивность, сотрудникам приходится реорганизовывать рабочие процессы. Получается не всегда хорошо: в этом году мы наблюдали, как много технических ошибок делают сотрудники на удалёнке, рискуя тем самым и своими личными данными, и корпоративными. Мы напоминаем о необходимости заботиться о безопасности своих устройств и конфиденциальности, рекомендуем использовать надёжные защитные решения и повышать цифровую грамотность», – комментирует Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

Для защиты сотрудников, работающих в дистанционном режиме, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям установить проверенное защитное ПО, например, Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все рабочие устройства, включая мобильные девайсы; вдохновлять людей на повышение цифровой грамотности и мотивировать их получать новые знания. В этом может помочь платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform; напоминать сотрудникам, что категорически не рекомендуется передавать личную информацию через незащищённые каналы связи и открывать доступ к учётным записям третьим лицам; рассказывать сотрудникам, как можно усилить защиту домашнего Wi-Fi. Поскольку на большинстве маршрутизаторов имя пользователя и пароль ставятся по умолчанию, злоумышленники легко могут их подобрать. Мы рекомендуем установить новый пароль и обновить прошивку роутера.