Получите все материалы CNews по ключевому слову
Читабельность Readability
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Читабельность и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|CNews Мишень 173 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.