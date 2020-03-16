«Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP

ГК «Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident Response Platform (SOAR), предназначенной для автоматизации действий по реагированию на инциденты кибербезопасности.

Наиболее значимые обновления.

Коннекторы данных: появилась возможность редактирования менеджеров коннекторов данных по аналогии с менеджерами внешних коннекторов. Теперь можно редактировать связи менеджера с коннекторами данных и с другими менеджерами, изменять включенность и доступность менеджера с портала.

Добавлены новые типы создаваемых объектов в коннекторах данных. Теперь, помимо заявок и активов, это могут быть файлы, сотрудники, группы сотрудников, базы знаний, должности и организации с подразделениями.

Добавлена настройка обратного прокси-сервера для коннекторов данных. Это повышает безопасность и удобство пользования Security Vision IRP (SOAR), поскольку теперь нет необходимости создания учетных записей с набором прав.

Реализован Remote Connector, позволяющий другим коннекторам работать удаленно (например, при наличии нескольких порталов).

Персональные данные: в рамках модуля Data Governance реализованы различные типы заявок и соответствующих рабочих процессов обработки персональных данных, а также плановый контроль за ними. Он состоит в сборе недостающей информации о процессах, мониторинге наличия несоответствий законодательству, оценке риска для субъектов персональных данных.

Внешние коннекторы: в настройки команды внешнего коннектора добавлена возможность указания разделителя результатов парсинга не в целом для всех правил, а для каждого правила отдельно. Это позволяет настраивать команды внешнего коннектора более гибко.

Для внешнего коннектора SMTP добавлена поддержка отправки писем с форматированием HTML. Теперь внешний вид писем стал более наглядным и читабельным.

Заявки: добавлена фильтрация заявок по типу связи. Функционал необходим для раздельного отображения заявок одного типа (например, «Инцидент»), но объединенных разной логикой и, соответственно, разными типами связей.

Инсталлятор: оптимизирована утилита по развертыванию базы. Это позволило уменьшить объем оперативной памяти, потребляемой системой.