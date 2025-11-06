SL Soft FabricaONE.AI выпустила новую версию IDP-сервиса с поддержкой AutoML и LLM для оптимизации распознавания и обработки документов

Новая версия IDP-сервиса SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) позволяет клиентам самостоятельно масштабировать его применение внутри компании. Среди основных нововведений — автоматическая классификация документов при помощи LLM и обучение ML­-модели распознаванию новых типов документов без привлечения программистов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевая возможность версии — обучение ML-модели по полям документа непосредственно из интерфейса IDP-сервиса. Теперь для настройки распознавания и обучения моделей не требуется участие ML-инженеров или специалистов по разметке. Для этого достаточно оператора, который разметит документы в интуитивно понятном интерфейсе и верифицирует предложенные системой данные. Обновление упрощает масштабирование продукта для обработки любых корпоративных документов: юридических, бухгалтерских, кадровых, финансовых.

Также в новой версии сервиса реализована функция классификации документов с помощью больших языковых моделей (LLM). Технология позволяет определять тип документа по его атрибутам и контексту, что особенно актуально при работе с неструктурированной информацией — договорами, заявлениями, исками, входящей корреспонденцией. Это сокращает ручную сортировку и ускоряет маршрутизацию документов. Инструмент эффективен даже при обучении на ограниченном наборе данных: достаточно двух образцов документов нового типа. Это решает проблему компаний с недостаточным объемом данных для применения ML.

В новом релизе добавлен индикатор качества текстового слоя, который обозначает уровень нечитаемости скан-образов. Благодаря этому сотрудники оперативно получают уведомления о проблемах и могут запросить у контрагента корректные файлы. Функция особенно полезна для компаний с большим документооборотом — помогает управлять потоками информации и ускорить обмен данными между филиалами и контрагентами.

В числе других обновлений — более быстрое и точное сравнение версий документов, что упрощает поиск и оценку значимости правок. Кроме того, новая версия IDP-сервиса включает возможность централизованного управления ролями и доступами, что упрощает контроль за правами пользователей и повышает безопасность работы с данными.

«Новая версия — это серьезный шаг в сторону создания полностью автономного сервиса интеллектуальной обработки документов. Без глубоких технических знаний сотрудники заказчика могут самостоятельно размечать данные при использовании ML-технологии и обучать ИИ-модели новым типам документов, масштабируя продукт на любые подразделения. Эти функции напрямую влияют на окупаемость инвестиций наших клиентов, сокращение издержек и ускорение процессов», — отметил Павел Борченко, управляющий директор SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI.

IDP-сервис SL Soft AI помогает компаниям обрабатывать структурированные и неструктурированные документы с применением LLM и ML. Среди ключевых особенностей продукта: no-code-режим, что позволяет заказчику самостоятельно настраивать обработку документов, инструменты для быстрого обучения работе с новым типом документов, а также высокая точность распознавания даже сложных элементов, таких как штрихкоды, рукописный текст, таблицы и др.