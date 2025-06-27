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Кенди Флип Роботс Sense Machine
УПОМИНАНИЯ
|27.06.2025
|SenseMachine привлек 100 млн руб. от фондов «Восход» и «Хайв» 1
|24.04.2024
|Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии 1
Кенди Флип Роботс и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11988 1
|Anthropic 27 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3055 1
|Microsoft Corporation 24903 1
|OpenAI 274 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2901 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Буряков Кирилл 10 1
|Суржко Денис 8 1
|Коренков Сергей 12 1
|Кузин Игорь 1 1
|Червонный Андрей 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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