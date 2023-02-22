ВТБ и Сколково проведут конференцию Data Fusion-2023

13-14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Совместная конференция банка ВТБ и Фонда «Сколково» традиционно соберет представителей бизнеса и государства, заинтересованных в развитии технологий больших данных, ведущих data science специалистов, ученых и исследователей. Конференция пройдет в онлайн-формате на сайте проекта.

В ходе дискуссий участники смогут обсудить вопросы кооперации в области развития технологий искусственного интеллекта и работы с данными, в частности затронут темы новых промышленных технологий и технологий обмена данными, десакрализации ИИ, выравнивания ИИ-ландшафта, а также важность развития стека суверенных технологий для работы с данными.

«Всего за несколько лет существования Data Fusion из небольшой конференции для data science специалистов выросла в одно из ключевых событий в сфере больших данных. Сегодня это уже целая экосистема, включающая, кроме конференции, кросс-отраслевую премию и уникальное соревнование по машинному обучению. Но мы считаем, что новые вызовы прошлого года требуют от нас новых подходов. Поэтому в этом году акцент конференции будет сделан на развитие межотраслевого партнерства в области развития технологий искусственного интеллекта и работы с данными, поиск новых форм сотрудничества между бизнесом и государством для укрепления технологической независимости и наращивания темпов экономического развития страны», — сообщил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Поддержка стартапов в области больших данных и искусственного интеллекта — одна из приоритетных задач в условиях наращивания темпов импортозамещения. И наша премия Data Science Rising stars — очередной шаг на этом пути. Конференция Data Fusion и соревнования для дата-сайентистов способствуют развитию отечественных технологий работы с данными, которые активно влияют на бизнес-процессы и помогают корпорациями создавать новые востребованные продукты для потребителей», — считает старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Второй день конференции традиционно будет посвящен самым актуальным исследованиям в области data science и новым практикам в работе с данными. В этот день выступят известные ученые, а также эксперты ведущих компаний. Выступления будут представлены в трех треках. Трек «ML+» охватит темы, интересные для специалистов, мыслящих уже за рамками технологий machine learning. В треке «AI Classic» планируется обсудить речевые технологии, включая развитие ChatGPT, компьютерное зрение, рекомендательные системы, синтетические данные, адверсальные атаки. Трек «Environment» включает выступления по темам MLops, развитие open source для индустрии ИИ и работы с данными, инфраструктурные и облачные решения.

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В 2022 году трансляция конференции собрала свыше 1 млн просмотров. В течение двух дней выступили более 100 спикеров. И сейчас на сайте конференции доступно 34 часа полезного контента, посвященного синергии данных.

Зарегистрироваться на конференцию Data Fusion-2023 и следить за ее новостями можно уже сейчас, участие бесплатное.