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Конференция Data Fusion пройдет 13–14 апреля в «Сколково» и онлайн

13–14 апреля состоится третья ежегодная конференция Data Fusion, посвященная работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта. Совместная конференция банка ВТБ и Фонда «Сколково» традиционно соберет представителей бизнеса и государства, заинтересованных в развитии технологий больших данных, ведущих специалистов по data science, ученых и исследователей. Конференция пройдет в гибридном формате: «живые» дискуссии в технопарке «Сколково» будут сопровождаться выступлениями на сайте проекта. Также в рамках конференции пройдет соревнование по машинному обучению и состоится вручение ежегодной кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards.

В этом году акцент конференции будет сделан на развитие межотраслевого партнерства в области развития технологий ИИ и работы с данными, поиск новых форм сотрудничества между бизнесом и государством для укрепления технологической независимости и наращивания темпов экономического развития страны.

Наполнение конференции, более 45 часов полезного контента, 38 сессий и около ста спикеров в прямом эфире, это возможность не только для специалистов в области анализа данных и машинного обучения узнать о последних достижениях в этой области, но и для бизнеса вдохновиться на поиск новых путей использования этих технологий.

Среди спикеров конференции — руководители государственных структур, крупнейших российских компаний, ученые с мировым именем.

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Бесплатная онлайн-трансляция всех выступлений Data Fusion 2023 доступна на сайте конференции.

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