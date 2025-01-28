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Аскерова Альбина



28.01.2025 ГК Swordfish Security стала участником Консорциума исследований безопасности технологий искусственного интеллекта при Минцифры 1
14.06.2024 Путин запретил госструктурам пользоваться услугами недружественных стран для обеспечения кибербезопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аскерова Альбина и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 617 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 13 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 922 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 1
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Сингапур - Республика 1851 1
Канада 4885 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Германия - Федеративная Республика 12685 1
Франция - Французская Республика 7850 1
Китай - Тайвань 3990 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1213 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 964 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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