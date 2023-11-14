Дмитрий Медведев: выручка резидентов «Сколково» по итогам 2023 г. превысит полтриллиона рублей

Такой прогноз озвучен в ходе заседания попечительского совета Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), которое провел Дмитрий Медведев. Всего к III кварталу 2023 г. экосистема объединяет более 3,7 тыс. участников, выручка которых существенно выросла по отношению к 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель попечительского совета Фонда «Сколково» Дмитрий Медведев отметил, что события последних полутора лет доказали: иностранные технологии можно успешно замещать собственными, отечественными.

Дмитрий Медведев, председатель попечительского совета Фонда «Сколково»: «Одна из важнейших задач, которая стоит перед государством, – укрепление его технологического суверенитета. Об этом неоднократно говорил Президент. “Сколково” активно ведет эту работу, содействует реализации соответствующих программ. Например, принимает участие в поддержке дизайн-центров по микроэлектронике, развитии отечественного научного приборостроения и химической промышленности. “Сколково” смог оперативно перестроить свою внутреннюю и внешнюю деятельность, адаптироваться к новым вызовам. Продолжается рост выручки его резидентов, увеличивается количество рабочих мест в компаниях, не снижаются темпы по привлечению частных инвестиций в проекты стартапов».

Председатель совета директоров Фонда «Сколково» Игорь Шувалов отметил высокую эффективность работы институтов развития в рамках группы ВЭБ.РФ: «Эффективный инструмент развития технологических компаний – бесшовное взаимодействие институтов развития, входящих в группу ВЭБ.РФ. Он позволил в 2022-2023 гг. дополнительно профинансировать участников “Сколково” на 15,8 млрд руб. В 2022 г. был организован обмен данными между “Сколково” и ФСИ, что помогло существенно ускорить процесс и увеличить объем грантового финансирования ФСИ для сколковских стартапов до 4,3 млрд руб.».

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Число компаний-резидентов «Сколково» в III квартале 2023 г. составило 3786. Им удалось создать почти 85 тыс. рабочих мест. За период с 2013 г. по III квартал 2023 г. объем привлеченных инвестиций компаниями-резидентами составил более 175 млрд руб.

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Мы прогнозируем значительный прирост выручки резидентов в 2023 г., она составит 550-600 млрд руб. Объем уплаченных участниками проекта налогов и взносов составил в 2022 г. почти 50 млрд руб., значительная доля из них поступила в бюджет Москвы - более 20 млрд руб. В 2023 г. ожидаем, что сколковские компании заплатят в бюджеты разных уровней более 70 млрд руб. Объем привлеченных участниками инвестиций по нашему прогнозу будет рекордным за всю историю “Сколково” - более 40 млрд руб.».

В 2023 г. продолжено развитие платформы НИОКР-сервисов (RND Market), на которой обеспечивается взаимодействие заказчиков и исполнителей НИОКР-услуг. На платформе зарегистрировано более 3200 заказчиков, их количество выросло на 77% за 2023 г. За полтора года на платформе размещено 2700 заявок.

Кроме того, инновационный центр оказывает поддержку высокотехнологичного экспорта и импорта. На сегодняшний день потребителями продукции участников «Сколково» являются 102 государства. Более 400 резидентов экспортируют свои разработки за рубеж, среди популярных направлений страны СНГ, Китай, ОАЭ.

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Отчет о деятельности «Сколтеха» представил ректор Александр Кулешов. В 2023 г. получены результаты по ключевым технологическим программам. В 2024 г. будет налажен серийный выпуск первой партии базовых 4G и 5G-станций, разработанных в «Сколтехе».

Александр Кулешов отметил, что фокус международной деятельности «Сколтеха» направлен на расширение присутствия в странах БРИКС и Ближнего Востока.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха: «Создана совместная лаборатория в области искусственного интеллекта в биомедицине с университетом Шарджи – в данный момент в сотрудничестве с медицинскими партнерами из России и ОАЭ реализуются прикладные исследования в области нейровизуализации и омиксных технологий. В ближайших планах запуск лабораторий с партнерами из КНР, в частности, с Китайской академией наук (Шанхайским институтом оптики и точной механики) и с университетом Фудань».

Кроме того, на рассмотрение совету были представлены вопросы, связанные с изменениями в правила проекта «Сколково», а также отчет о взаимодействии индустриальных партнеров Фонда с участниками проекта в целях достижения технологического суверенитета.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио, «Моторика», Whoosh, «Стереотек» и др. К III кварталу 2023 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 80% по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года составит 550 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3700. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.