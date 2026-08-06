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Степанова Анастасия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Степанова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
|МПС - Магапромстрой 1 1
|Microsoft Windows 2000 8678 2
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
|Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 32 1
|Рунити - Рег.ру - Рег.решения 20 1
|Приходько Анастасия 2 2
|Харин Андрей 2 2
|Чельцов Борис 3 2
|Приходько Виктор 5 2
|Колокольцев Владимир 44 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Смирнова Ольга 15 1
|Хасьянова Гюльнара 18 1
|Гирев Андрей 77 1
|Грибов Иван 15 1
|Ромашко Олеся 2 1
|Звездарев Борис 6 1
|Вильданов Тахир 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.