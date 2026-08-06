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Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанова Анастасия

СОБЫТИЯ


06.08.2026 «Рег.решения» добавили Tilda в сервисы запуска сайтов и интернет-магазинов под ключ 1
25.03.2013 LTE-частоты военных: кто помогает МТС, «Билайну» и «Мегафону» договариваться 1
28.10.2010 Партнера МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» обвинили во взятках чиновникам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Степанова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
НРТБ - Национальное радиотехническое бюро 8 2
НРБТ - Национальное радиотехническое бюро 1 1
Рунити 114 1
Гамма-Телеком 1 1
NetCAT - НетКэт 42 1
Ростелеком 10948 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
МПС - Магапромстрой 1 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 32 1
Рунити - Рег.ру - Рег.решения 20 1
Приходько Анастасия 2 2
Харин Андрей 2 2
Чельцов Борис 3 2
Приходько Виктор 5 2
Колокольцев Владимир 44 1
Афанасьев Денис 77 1
Смирнова Ольга 15 1
Хасьянова Гюльнара 18 1
Гирев Андрей 77 1
Грибов Иван 15 1
Ромашко Олеся 2 1
Звездарев Борис 6 1
Вильданов Тахир 1 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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