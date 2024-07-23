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Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда

ФТС запустила электронный аукцион на госзакупку лицензий антивирусного программного обеспечения Kaspersky Total Security для бизнеса и лицензий Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред на 2024-2025 гг. Начальная цена закупки составила свыше 536 млн руб. Аналогичная попытка была предпринята 15 мая 2024 г., но была отменена.

Безопасность стоит недешево

На сайте госзакупок стартовал электронный аукцион Федеральной таможенной службы России на приобретение антивируса «Лаборатории Касперского». Поставка неисключительных прав использования этого программного обеспечения на 2024-2025 гг. обойдется ФТС в сумму более 536 млн руб.

Извещение о проведении электронного аукциона было размещено на сайте госзакупок 18 июля 2024 г. и сейчас находится на этапе «Подача заявок». Окончание подачи заявок назначено на 5 августа 2024 г.

Согласно техническому заданию, ФТС планирует приобрести 43477 лицензий «Неисключительное право Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 5000+ Node Renewal License» и 36592 лицензии «Неисключительное право Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition. 5000+ VirtualServer Renewal License». Покупка антивирусного ПО от «Лаборатории Касперского» на 2024 г. и 2025 г. в целом составит 160138 штук лицензий и обойдется в сумму 536401767 руб.

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«Лаборатория Касперского»
Стоимость антивирусного ПО от «Лаборатории Касперского» на два года для Федеральной таможенной службы составит более 536 миллионов рублей

От интернет-шлюзов до облаков

Поставка неисключительных прав использования ПО «для компонента подсистемы антивирусной защиты информации Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов», как указано на странице госзакупки, по факту является продлением действующих лицензий.

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Среди особенностей «Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition» выделяется управление безопасностью через единую консоль, автоматическое обнаружение угроз и автоматическое реагирование на них, защита электронной почты и веб-трафика на уровне шлюза, шифрование для предотвращения потери конфиденциальных данных, борьба с уязвимостями и блокирование точек входа для атаки и т.д.

ПО «Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Server Russian Edition» направлено на специализированную защиту облачных сред, повышение производительности гибридной инфраструктуры и поддержку широкого спектра платформ виртуализации серверов и виртуальных рабочих столов.

Предыдущая попытка покупки антивирусов

23 мая 2024 г. CNews писал, как Федеральная таможенная служба уже запускала механизм госзакупки лицензий антивирусного программного обеспечения от «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies на 610 млн руб. Госзакупка была размещена 15 мая 2024 г., однако 4 июня 2024 г. определение поставщика было отменено Федеральной таможенной службой. Основанием для отмены послужил пункт 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Этот пункт предусматривает для заказчика право отменить закупку не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

CNews обратился в «Лабораторию Касперского» с просьбой назвать причины отмены этой закупки и готов опубликовать ответ.

Вадим Попов

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