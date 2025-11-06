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Zecurion Zgate DLP Traffic Control Zecurion DLP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.11.2025 Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов

д Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний был
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз

рстер (Eugene Verster), руководитель отдела продаж Zecurion в Африке, Tech Wise Solution. Внедрение Zecurion DLP в инфраструктуру предприятия заняло всего 2 дня и прошло без нарушения бизнес-пр
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11

интерфейс, был добавлен собственный модуль для учёта рабочего времени и эффективности сотрудников (Staff Control), появилась современная рисковая модель, обновлена диаграмма связей, добавлены

29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux

Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционн
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России

ботчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверж
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP

канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функци
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС

фт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в резуль
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом

Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроен
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО

рации ФС РФ, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в Реестр российского ПО системы Zecurion DLP является официальным подтверждением российского происхождения продукта. Zecur
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP

дрения продукта. По результатам открытого конкурса были закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP. Внедрение Zecurion DLP в «МРСК Центра» началось в июне 2015 г. и проводи
09.09.2015 Zecurion выпустила Zgate 6.0 с агентом для контроля удалённых пользователей

истем на российском рынке, представила обновление для своего флагманского сетевого решения Zecurion Zgate с возможностью контроля удалённых пользователей и новейшими технологиями анализа информ
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF

чик систем защиты данных от утечек, объявила о двухсторонней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанн
25.11.2014 Zecurion представил новую версию DLP-системы для контроля сетевого трафика Zgate

редставила новую версию своей флагманской DLP-системы для контроля сетевого трафика Zecurion Zgate (Traffic Control) версии 5.0. Об этом CNews сообщили в Zecurion. По словам разработчиков, глав
11.11.2014 Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate

е защиты корпоративных данных банка. Об этом CNews сообщили в Zecurion. DLP-система Zecurion Zgate (Traffic Control) предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации через эл
01.10.2013 10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер»

, рассказали CNews в Zecurion. По словам разработчиков, решение Zecurion Zgate, входящее в комплекс Zecurion DLP, предназначено для защиты от утечек конфиденциальной информации и персональных д
04.12.2012 Zgate 4.0 оснащен аналитическим модулем для создания отчетов с любым уровнем детализации

Компания Zecurion, российский разработчик DLP-систем, объявила о выпуске новой версии Zecurion Zgate 4.0. «Двустороннее взаимодействие с топ-менеджментом играет ключевую роль в деятельност
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP

исов, негативно влиял на непрерывность существующих бизнес-процессов компании». Проект по внедрению Zecurion DLP в АНК «Башнефть» стартовал в январе 2012 г. и проходил в несколько этапов. Снача
23.09.2011 20 октября состоится онлайн-конференция по защите от утечек Zecurion DLP Web Conference 2011

HD-качестве посредством веб-сервиса разработки компании COMDI — технического партнера конференции. Zecurion DLP Web Conference 2011 — первая веб-конференция, полностью посвященная теме защиты

17.08.2011 29 сентября в Москве состоится Zecurion DLP Forum 2011

29 сентября в Москве в рамках выставки по информационной безопасности InfoSecurity Russia пройдет Zecurion DLP Forum 2011 — однодневный специализированный форум, полностью посвященный теме за
29.06.2011 Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT

тчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении проекта внедрения продуктов Zgate, Zserver и Zlock в сети офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Перед руковод
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0

Компания SecurIT, разработчик DLP-решений, объявила о выпуске Zgate 3.0, новой версии системы предотвращения утечек конфиденциальной информации. В новой версии был существенно расширен перечень контролируемых сетевых каналов. В дополнение к ICQ, «Mail.Ru

07.12.2010 Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек

Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении работ по внедрению 1000 лицензий Zlock и Zgate на территории «Уралэнерго». Система Zgate анализирует всю информацию, передаваемую сотрудниками за пределы внутренней сети организации, и с помощью современных технологий автоматич
09.06.2010 Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам

Компания SecurIT, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз (IPC), объявила о выпуске новой версии системы защиты от утечек данных по сетевым каналам Zgate 2.1. Система Zgate предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации по сетевым каналам и анализа всех данных, передаваемых сотрудниками за пределы локальной сети
18.11.2009 Zgate 2.0: контроль веб-почты, социальных сетей и интернет-мессенджеров

Компания SecurIT объявила о выпуске новой версии системы контроля сетевых каналов утечки конфиденциальных данных Zgate 2.0. Основным нововведением Zgate 2.0 стала возможность контроля сообщений, посылаемых пользователями с использованием веб-почты, социальных сетей, мессенджеров (например, ICQ), бл
19.03.2009 Новая версия Zgate: контроль и архивирование электронной почты

Компания SecurIT, разработчик систем для защиты информации от внутренних угроз, объявила о выходе новой версии продукта Zgate 1.2, предназначенного для контроля и архивирования корпоративной электронной почты. Zgate работает как шлюз электронной почты, анализируя все поля письма и содержимое вложенных фай
23.09.2008 SecurIT представила новый продукт для защиты от внутренних угроз

Компания SecurIT, российский производитель систем защиты информации от внутренних угроз, анонсирует новый продукт Zgate, предназначенный для контроля и архивирования корпоративной электронной почты. Система Zgate работает как шлюз электронной почты, анализируя все поля письма, а также содержимое вло

Публикаций - 86, упоминаний - 157

Zecurion Zgate DLP Traffic Control и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 384 74
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3089 6
Telegram Group 2948 5
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
Microsoft Corporation 25785 3
Apple Inc 13171 3
Softline - Софтлайн 3749 3
Информзащита 943 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 3
Эшелон НПО 150 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
А-Реал Консалтинг 5 2
BD Software 2 2
Cisco Systems 5371 2
ИКС 539 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
InfoWatch - Инфовотч 1186 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 2
Ред Софт - Red Soft 1240 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1788 2
VK - Mail.ru Group 3604 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 521 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 497 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 2
Код Безопасности 815 2
АйТи 1520 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Микротест 284 1
Нетком - Netkom 5 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Google LLC 12710 1
Radware 62 1
Анкад - Ancud 50 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
ЛазерСервис 1 1
OLDI - ОЛДИ 14 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 76 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Мортон 26 1
Резонанс НПП 407 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
АТФБанк 22 1
Huntington Bancshares - Huntington National Bank 2 1
Обибанк - Объединённый инвестиционный банк 1 1
Уралэнерго 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8873 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1255 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 432 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 917 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2433 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 511 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Superjob - Суперджоб 865 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Block - Square 203 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3203 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3655 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 584 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Canada Revenue Agency - Канадское налоговое агентство 1 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2506 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
ГосНИИ Аэронавигации - Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5672 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
OWASP - Open Web Application Security Project 147 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 20
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1903 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9382 14
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3377 5
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 4
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1085 4
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 38
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 12
Microsoft Windows 16906 11
Linux OS 11550 8
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 7 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1603 6
Zecurion Reports 6 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 5
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3115 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2523 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 3
Zecurion Storage Security 7 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 201 3
Apple macOS 2427 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1289 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1687 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1847 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
Postfix - mail transfer agent 56 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 100 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1776 2
Zecurion DCAP - Zecurion Data-Centric Audit and Protection 2 2
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 7 2
Google Android 15262 2
Microsoft Office 4179 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 355 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 910 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 182 1
Ковалев Александр 165 36
Раевский Алексей 77 16
Васильев Роман 18 6
Белявский Александр 11 5
Гуськов Алексей 3 2
Подкопаев Роман 7 2
Рустамов Рустам 548 2
Игнатова Людмила 40 1
Кувыкин Алексей 1 1
Романов Михаил 34 1
Гусев Игорь 19 1
Агафонов Сергей 2 1
Елашко Наталья 2 1
Попова Анна 20 1
Фисенко Лев 63 1
Трифаленков Илья 17 1
Жернов Денис 3 1
Невский Александр 21 1
Потанин Сергей 9 1
Трандин Сергей 129 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Медова Татьяна 5 1
Агринский Николай 9 1
Бобряков Валерий 1 1
Никулин Михаил 5 1
Никулин Максим 3 1
Смольный Станислав 1 1
Lipscomb Marcie - Липскомб Марси 1 1
Ходякин Роман 1 1
Kokoska Sandra - Кокоска Сандра 1 1
Поздняков Антон 1 1
Жирнов Игорь 1 1
Гонта Артём 1 1
Swaniger Carrie - Свонигер Кэрри 1 1
Зонов Александр 55 1
Мутовкин Владимир 1 1
Мосягин Александр 5 1
Куролесов Василий 1 1
McCaw Stewart - МакКау Стюарт 1 1
Verster Eugene - Верстер Юджин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 7
Европа 24976 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14815 5
Канада 5082 4
Казахстан - Республика 6061 3
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