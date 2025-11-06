Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов д Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний был

Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз рстер (Eugene Verster), руководитель отдела продаж Zecurion в Африке, Tech Wise Solution. Внедрение Zecurion DLP в инфраструктуру предприятия заняло всего 2 дня и прошло без нарушения бизнес-пр

Вышла новая версия Zecurion DLP 11 интерфейс, был добавлен собственный модуль для учёта рабочего времени и эффективности сотрудников (Staff Control), появилась современная рисковая модель, обновлена диаграмма связей, добавлены

Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционн

«Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос

Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России ботчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверж

«Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функци

В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС фт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в резуль

Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроен

Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО рации ФС РФ, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в Реестр российского ПО системы Zecurion DLP является официальным подтверждением российского происхождения продукта. Zecur

«МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP дрения продукта. По результатам открытого конкурса были закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP. Внедрение Zecurion DLP в «МРСК Центра» началось в июне 2015 г. и проводи

Zecurion выпустила Zgate 6.0 с агентом для контроля удалённых пользователей истем на российском рынке, представила обновление для своего флагманского сетевого решения Zecurion Zgate с возможностью контроля удалённых пользователей и новейшими технологиями анализа информ

Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF чик систем защиты данных от утечек, объявила о двухсторонней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанн

Zecurion представил новую версию DLP-системы для контроля сетевого трафика Zgate редставила новую версию своей флагманской DLP-системы для контроля сетевого трафика Zecurion Zgate (Traffic Control) версии 5.0. Об этом CNews сообщили в Zecurion. По словам разработчиков, глав

Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate е защиты корпоративных данных банка. Об этом CNews сообщили в Zecurion. DLP-система Zecurion Zgate (Traffic Control) предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации через эл

10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» , рассказали CNews в Zecurion. По словам разработчиков, решение Zecurion Zgate, входящее в комплекс Zecurion DLP, предназначено для защиты от утечек конфиденциальной информации и персональных д

Zgate 4.0 оснащен аналитическим модулем для создания отчетов с любым уровнем детализации Компания Zecurion, российский разработчик DLP-систем, объявила о выпуске новой версии Zecurion Zgate 4.0. «Двустороннее взаимодействие с топ-менеджментом играет ключевую роль в деятельност

«Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP исов, негативно влиял на непрерывность существующих бизнес-процессов компании». Проект по внедрению Zecurion DLP в АНК «Башнефть» стартовал в январе 2012 г. и проходил в несколько этапов. Снача

20 октября состоится онлайн-конференция по защите от утечек Zecurion DLP Web Conference 2011 HD-качестве посредством веб-сервиса разработки компании COMDI — технического партнера конференции. Zecurion DLP Web Conference 2011 — первая веб-конференция, полностью посвященная теме защиты

29 сентября в Москве состоится Zecurion DLP Forum 2011 29 сентября в Москве в рамках выставки по информационной безопасности InfoSecurity Russia пройдет Zecurion DLP Forum 2011 — однодневный специализированный форум, полностью посвященный теме за

Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT тчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении проекта внедрения продуктов Zgate, Zserver и Zlock в сети офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Перед руковод

Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 Компания SecurIT, разработчик DLP-решений, объявила о выпуске Zgate 3.0, новой версии системы предотвращения утечек конфиденциальной информации. В новой версии был существенно расширен перечень контролируемых сетевых каналов. В дополнение к ICQ, «Mail.Ru

Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении работ по внедрению 1000 лицензий Zlock и Zgate на территории «Уралэнерго». Система Zgate анализирует всю информацию, передаваемую сотрудниками за пределы внутренней сети организации, и с помощью современных технологий автоматич

Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам Компания SecurIT, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз (IPC), объявила о выпуске новой версии системы защиты от утечек данных по сетевым каналам Zgate 2.1. Система Zgate предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации по сетевым каналам и анализа всех данных, передаваемых сотрудниками за пределы локальной сети

Zgate 2.0: контроль веб-почты, социальных сетей и интернет-мессенджеров Компания SecurIT объявила о выпуске новой версии системы контроля сетевых каналов утечки конфиденциальных данных Zgate 2.0. Основным нововведением Zgate 2.0 стала возможность контроля сообщений, посылаемых пользователями с использованием веб-почты, социальных сетей, мессенджеров (например, ICQ), бл

Новая версия Zgate: контроль и архивирование электронной почты Компания SecurIT, разработчик систем для защиты информации от внутренних угроз, объявила о выходе новой версии продукта Zgate 1.2, предназначенного для контроля и архивирования корпоративной электронной почты. Zgate работает как шлюз электронной почты, анализируя все поля письма и содержимое вложенных фай