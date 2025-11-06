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Zecurion Zgate DLP Traffic Control Zecurion DLP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.11.2025
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Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов
д Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний был
|09.07.2021
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Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз
рстер (Eugene Verster), руководитель отдела продаж Zecurion в Африке, Tech Wise Solution. Внедрение Zecurion DLP в инфраструктуру предприятия заняло всего 2 дня и прошло без нарушения бизнес-пр
|04.03.2021
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Вышла новая версия Zecurion DLP 11
интерфейс, был добавлен собственный модуль для учёта рабочего времени и эффективности сотрудников (Staff Control), появилась современная рисковая модель, обновлена диаграмма связей, добавлены
|29.06.2020
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Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux
Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционн
|17.04.2020
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«Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP
Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос
|04.03.2020
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Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России
ботчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверж
|01.04.2019
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«Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP
канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функци
|11.02.2019
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В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС
фт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в резуль
|13.02.2018
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Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом
Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроен
|29.12.2016
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Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО
рации ФС РФ, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в Реестр российского ПО системы Zecurion DLP является официальным подтверждением российского происхождения продукта. Zecur
|13.12.2016
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«МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP
дрения продукта. По результатам открытого конкурса были закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP. Внедрение Zecurion DLP в «МРСК Центра» началось в июне 2015 г. и проводи
|09.09.2015
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Zecurion выпустила Zgate 6.0 с агентом для контроля удалённых пользователей
истем на российском рынке, представила обновление для своего флагманского сетевого решения Zecurion Zgate с возможностью контроля удалённых пользователей и новейшими технологиями анализа информ
|13.04.2015
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Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF
чик систем защиты данных от утечек, объявила о двухсторонней интеграции DLP-системы Zecurion Zgate (Traffic Control) с межсетевым экраном прикладного уровня PT Application Firewall, разработанн
|25.11.2014
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Zecurion представил новую версию DLP-системы для контроля сетевого трафика Zgate
редставила новую версию своей флагманской DLP-системы для контроля сетевого трафика Zecurion Zgate (Traffic Control) версии 5.0. Об этом CNews сообщили в Zecurion. По словам разработчиков, глав
|11.11.2014
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Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate
е защиты корпоративных данных банка. Об этом CNews сообщили в Zecurion. DLP-система Zecurion Zgate (Traffic Control) предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации через эл
|01.10.2013
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10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер»
, рассказали CNews в Zecurion. По словам разработчиков, решение Zecurion Zgate, входящее в комплекс Zecurion DLP, предназначено для защиты от утечек конфиденциальной информации и персональных д
|04.12.2012
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Zgate 4.0 оснащен аналитическим модулем для создания отчетов с любым уровнем детализации
Компания Zecurion, российский разработчик DLP-систем, объявила о выпуске новой версии Zecurion Zgate 4.0. «Двустороннее взаимодействие с топ-менеджментом играет ключевую роль в деятельност
|22.11.2012
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«Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP
исов, негативно влиял на непрерывность существующих бизнес-процессов компании». Проект по внедрению Zecurion DLP в АНК «Башнефть» стартовал в январе 2012 г. и проходил в несколько этапов. Снача
|23.09.2011
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20 октября состоится онлайн-конференция по защите от утечек Zecurion DLP Web Conference 2011
HD-качестве посредством веб-сервиса разработки компании COMDI — технического партнера конференции. Zecurion DLP Web Conference 2011 — первая веб-конференция, полностью посвященная теме защиты
|17.08.2011
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29 сентября в Москве состоится Zecurion DLP Forum 2011
29 сентября в Москве в рамках выставки по информационной безопасности InfoSecurity Russia пройдет Zecurion DLP Forum 2011 — однодневный специализированный форум, полностью посвященный теме за
|29.06.2011
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Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT
тчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении проекта внедрения продуктов Zgate, Zserver и Zlock в сети офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Перед руковод
|16.02.2011
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Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0
Компания SecurIT, разработчик DLP-решений, объявила о выпуске Zgate 3.0, новой версии системы предотвращения утечек конфиденциальной информации. В новой версии был существенно расширен перечень контролируемых сетевых каналов. В дополнение к ICQ, «Mail.Ru
|07.12.2010
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Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек
Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении работ по внедрению 1000 лицензий Zlock и Zgate на территории «Уралэнерго». Система Zgate анализирует всю информацию, передаваемую сотрудниками за пределы внутренней сети организации, и с помощью современных технологий автоматич
|09.06.2010
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Вышел Zgate 2.1: защита от утечек данных по сетевым каналам
Компания SecurIT, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз (IPC), объявила о выпуске новой версии системы защиты от утечек данных по сетевым каналам Zgate 2.1. Система Zgate предназначена для предотвращения утечек конфиденциальной информации по сетевым каналам и анализа всех данных, передаваемых сотрудниками за пределы локальной сети
|18.11.2009
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Zgate 2.0: контроль веб-почты, социальных сетей и интернет-мессенджеров
Компания SecurIT объявила о выпуске новой версии системы контроля сетевых каналов утечки конфиденциальных данных Zgate 2.0. Основным нововведением Zgate 2.0 стала возможность контроля сообщений, посылаемых пользователями с использованием веб-почты, социальных сетей, мессенджеров (например, ICQ), бл
|19.03.2009
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Новая версия Zgate: контроль и архивирование электронной почты
Компания SecurIT, разработчик систем для защиты информации от внутренних угроз, объявила о выходе новой версии продукта Zgate 1.2, предназначенного для контроля и архивирования корпоративной электронной почты. Zgate работает как шлюз электронной почты, анализируя все поля письма и содержимое вложенных фай
|23.09.2008
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SecurIT представила новый продукт для защиты от внутренних угроз
Компания SecurIT, российский производитель систем защиты информации от внутренних угроз, анонсирует новый продукт Zgate, предназначенный для контроля и архивирования корпоративной электронной почты. Система Zgate работает как шлюз электронной почты, анализируя все поля письма, а также содержимое вло
Zecurion Zgate DLP Traffic Control и организации, системы, технологии, персоны:
|KrebsOnSecurity 18 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Canadian Press 9 1
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