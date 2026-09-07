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Zecurion DCAP Zecurion Data-Centric Audit and Protection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.09.2026 Axoft и Zecurion объявили о старте сотрудничества 1
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Zecurion DCAP и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 385 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 344 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 520 1
Т1 Иннотех 214 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
BD Software 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5686 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
InfoWatch - Инфовотч 1190 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3130 1
Информзащита 947 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 524 1
Telegram Group 2971 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
Group8 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4904 2
Proxy-server - Прокси-сервер 348 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 354 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 92 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7924 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6632 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 934 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5196 1
Zecurion Storage Security 8 3
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 8 2
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 2
Zecurion Zgate DLP Traffic Control - Zecurion DLP 87 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1049 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 92 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1627 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Ковалев Александр 166 2
Игнатова Людмила 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11835 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4022 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
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