Axoft и Zecurion объявили о старте сотрудничества

Компания Axoft подписала дистрибьюторский договор с российским разработчиком решений для корпоративной безопасности Zecurion. В планах центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий – совместное с вендором развитие компетенций, технической экспертизы и сервисной поддержки, реализация проектов в сегменте крупного корпоративного бизнеса, проведение обучения и сертификации партнеров.

Axoft расширила портфель востребованными решениями от одного из наиболее технологичных российских производителей в области предотвращения утечек данных (DLP) и аудита и защиты данных (DCAP). Продукты производителя входят в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры, ориентированы на компании среднего корпоративного и крупного корпоративного сегментов. Аналитики Gartner, IDC и Forrester включали Zecurion в число ведущих мировых разработчиков решений для защиты от внутренних угроз.

Вендор предлагает гибкий подход к предоставлению сервиса и внесению доработок в свои решения, что особенно востребовано в среде корпоративных заказчиков. Продукты Zecurion защищают более 10 тысяч организаций в России и за рубежом.

В портфель вендора входят: Zecurion DLP для защиты информации от утечки по халатности или злому умыслу, контроля перемещения информации по локальным и сетевым каналам, оценки рисков; Zecurion DCAP для поиска и классификации информации в корпоративной среде, аудита прав доступа и политик безопасного хранения данных; Zecurion SWG для защиты от сетевых угроз и контроля доступа к интернет-ресурсам; Zecurion Storage Security для шифрования данных и предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой информации.

Интеграция Zecurion DLP и Zecurion DCAP дает решение Zecurion DLP NG, которое позволяет не только защитить информацию от утечек, но и построить карту хранения и использования данных в инфраструктуре компании, оценивать риски и выявлять вероятные негативные сценарии до наступления событий, которые могут навредить бизнесу.

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий будет помогать партнерам на всех этапах развития проектов – от поиска возможностей и подбора решения до организации взаимодействия с командой производителя. Партнеры получат доступ к предпродажным консультациям, маркетинговым программам дистрибьютора. Совместно с вендором Axoft планирует проводить обучение, вебинары, демонстрации решений для партнерского канала.

«Сотрудничество с Zecurion расширяет возможности Axoft по направлению защиты данных, позволяет предложить партнёрам современные российские решения корпоративного класса, подходящие для проектов любого уровня сложности. В совместных планах с командой вендора – развитие партнерского канала, проведение обучающих и маркетинговых активностей, сопровождение проектов. Уверен, объединение экспертизы Zecurion и ресурсов Axoft станет надежной основой для устойчивого роста бизнеса наших партнеров», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

«Начиная совместную работу, Zecurion и Axoft закладывают фундамент долгосрочного партнёрства. Хочется отметить синергию наших команд – это даёт нам уверенность в успехе. Мы убеждены, что наши совместные усилия принесут ощутимые результаты уже в ближайшей перспективе», – сказал Александр Ковалёв, заместитель генерального директора Zecurion.