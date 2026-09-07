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Zecurion SWG Zecurion Secure Web Gateway

СОБЫТИЯ

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07.09.2026 Axoft и Zecurion объявили о старте сотрудничества 1
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion 1
10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве 1
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP 1
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 1
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0 1
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Zecurion SWG и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 385 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Т1 Иннотех 214 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 520 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 229 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 344 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Нетком - Netkom 5 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
Ред Софт - Red Soft 1253 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1233 1
InfoWatch - Инфовотч 1190 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
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Информзащита 947 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 524 1
Telegram Group 2971 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1362 1
BD Software 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5752 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8391 7
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 92 6
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 648 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 2
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 114 2
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1906 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1080 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5196 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 354 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4904 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13223 1
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Zecurion Storage Security 8 3
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1627 2
Zecurion DCAP - Zecurion Data-Centric Audit and Protection 3 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1697 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
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