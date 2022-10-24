«T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion

Компания «T1 интеграция» и Zecurion, российский разработчик решений для защиты корпоративных данных, объявляют о подписании партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители «T1 интеграции».

Соглашение предполагает доступ интегратора к специальным условиям партнерской программы Zecurion. Теперь клиенты «T1 интеграции» имеют возможность использовать инновационные продукты для защиты корпоративных данных, на которых специализируется вендор. В продуктовом портфеле компании присутствуют решения для защиты информации от утечек через все локальные и сетевые каналы – Zecurion DLP, корпоративный прокси-сервер – Zecurion SWG, продукт для защиты данных при хранении, использовании, транспортировке – Zecurion Storage Security, современная отечественная система анализа данных и событий внутри периметра сети – Zecurion DCAP. Также клиенты Zecurion имеют возможность использовать инновационные модули для защиты от утечек через фотографирование экрана на смартфон, который компания представила на российский рынок первой – Zecurion Screen Photo Detector и для контроля рабочего времени сотрудников – Zecurion Staff Control.

«На протяжении последнего полугодия многие интеграторы ищут решения для замены иностранных вендоров, которые перестали сотрудничать с российскими компаниями. Zecurion полностью соответствует программе импортозамещения, мы есть в реестре отечественного ПО Минцифры, имеем сертификаты и лицензии контролирующих органов, – отметил Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. – Продукты Zecurion соответствуют требованиям заказчиков, а по качеству, функциональности и другим критериям даже превосходят зарубежные аналоги, и лучше адаптированы под специфику российского бизнеса. Помимо этого, мы выпускаем новые продукты, чтобы информация наших клиентов и клиентов наших партнеров была надежно защищена не только от внутренних, но и от внешних угроз».

«Партнерство с Zecurion своевременно как никогда. Cпрос на DLP-системы только за первые пять месяцев 2022 г. вырос примерно на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 г. Одной из основных причин столь высокого интереса к продуктам является обострение угроз кибербезопасности для отечественных компаний – как внешних, так и внутренних. Кроме того, за последние месяцы мы стали свидетелями увеличения случаев крупных утечек пользовательских данных. Компании видят потребность в наращивании защиты сохранности данных, а также минимизации рисков собственных финансовых потерь в преддверии введения оборотных штрафов за утечки, – отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «T1 интеграции». – Сочетание качества российских технологий защиты корпоративных данных от Zecurion и опыта специалистов “Т1 интеграции, по внедрению таких продуктов гарантирует заказчикам лучший результат».



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«T1 интеграция» входит в Группу «Т1». Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг, Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

Zecurion – российский разработчик решений для предотвращения утечек данных (DLP), защиты внешнего периметра (SWG/NGFW), защиты данных при хранении (Storage Security). Zecurion работает на рынке с 2001 г. и за это время выпустила более десяти продуктов для кибербезопасности организаций, включая флагманскую DLP-систему.