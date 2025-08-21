Разделы

iAdmin Интернет Администратор


УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 iAdmin представляет новый URL Filter 1
05.11.2024 Вышла новая версия веб-фильтра для корпоративных пользователей iAdmin URL Filter 1
28.05.2024 iAdmin выпускает URL Filter 1
27.03.2023 Выпущена новая версия iAdmin URL SDK – веб-фильтрация для сторонних разработчиков 1
27.10.2022 iAdmin классифицировал весь мировой Интернет по доменам второго уровня 1
10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве 1
21.01.2021 «Айадмин» классифицировал всю зону .RU 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

iAdmin и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
Cisco Systems 5178 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5165 4
Website URL - Website Uniform Resource Locator 966 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11992 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 71 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31157 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70140 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7250 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26472 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 121 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9670 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16133 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1013 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4271 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5256 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2269 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 417 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1277 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 59 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 933 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7090 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4520 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16540 1
Linux OS 10563 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 528 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 116 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1440 1
Squid - прокси-сервер 42 1
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 6 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1528 1
Zecurion DLP 65 1
Жернов Денис 3 3
Ковалев Александр 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 152207 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 786 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2573 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9607 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379197, в очереди разбора - 738516.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

