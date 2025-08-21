Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.08.2025
|iAdmin представляет новый URL Filter 1
|05.11.2024
|Вышла новая версия веб-фильтра для корпоративных пользователей iAdmin URL Filter 1
|28.05.2024
|iAdmin выпускает URL Filter 1
|27.03.2023
|Выпущена новая версия iAdmin URL SDK – веб-фильтрация для сторонних разработчиков 1
|27.10.2022
|iAdmin классифицировал весь мировой Интернет по доменам второго уровня 1
|10.09.2021
|Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве 1
|21.01.2021
|«Айадмин» классифицировал всю зону .RU 1
iAdmin и организации, системы, технологии, персоны:
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 59 1
|Cisco Systems 5178 1
|Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 377 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 1
|Жернов Денис 3 3
|Ковалев Александр 162 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379197, в очереди разбора - 738516.
Создано именных указателей - 181424.
