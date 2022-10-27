iAdmin классифицировал весь мировой Интернет по доменам второго уровня

iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о завершении проекта по категоризации всего мирового пространства сети Интернет, длившегося без малого четыре года. Результатом этого проекта является создание технологии и классифицированной базы веб-сайтов во всех зарегистрированных доменных зонах второго уровня имен DNS. В работу также попали все сайты вышестоящих доменных уровней, которые удалось обнаружить. Всего обработано более 250 млн доменных записей.

Исследования проводились во всех языках мира, а классификация осуществлялась по 78 категориям. «Теперь я точно могу сказать, сколько веб-сайтов относится к той или иной категории во всем мире, - сказал Денис Жернов, генеральный директор и основатель iAdmin, - Сайтов для взрослых большинство? Отнюдь!». Подробная мировая статистика по распределению веб-сайтов доступна в сервисе проверки на сайте iAdmin.

Теперь iAdmin URL – это одна из самых больших баз категорий среди мировых производителей по реальному охвату веб-сайтов.

Категоризатор iAdmin URL способен заменить собой любое иностранное решение без потери качества фильтрации или улучшая ее в зависимости от заменяемого решения. База категорий обеспечивает фактически 100% классификацию посещаемых веб-сайтов по именам DNS, поскольку неизвестные вышестоящие домены будут классифицированы по домену второго уровня.

Екатерина Столбова, фонд «Сколково»: Грант покроет до 80% расходов компаний на внедрение ИТ-решений Поддержка ИТ-отрасли

Полученная база категорий скоро будет доступна во всех продуктах iAdmin и может применятся в любой ИТ-инфраструктуре для фильтрации негативного или ненужного контента, либо для мониторинга по категориям. Например, в DLP системах, у провайдеров, в ПО сторонних разработчиков. Базу категорий возможно подключить к любому веб прокси-серверу по протоколу ICAP.