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Выпущена новая версия iAdmin URL SDK – веб-фильтрация для сторонних разработчиков

iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выходе новой версии iAdmin URL SDK - решения, позволяющего интегрировать базу категорий, охватывающую все сайты в мире на домене второго уровня, в стороннее программное обеспечение для контентной фильтрации сайтов.

Основное отличие версии – новый режим работы, который не требует полной загрузки базы категорий в оперативную память. Эту версию можно использовать непосредственно на аппаратном устройстве с ограниченным объемом памяти. Данные о категориях будут кэшироваться в памяти с диска при первом обращении к конкретному сайту.

iAdmin URL SDK изначально проектировался для работы в потоках, которые непосредственно анализируют сетевой трафик\сетевые пакеты и в которых задержки критичны. SDK будет работать в несколько раз быстрее, чем любая СУБД или внешний сервис в облаке. А следовательно, будет требовать меньше ресурсов. Все вычисления, размещение в памяти и дисковые операции ввода вывода оптимизированы для задач категоризации ровно настолько, насколько это требуется! Для размещения кэша в памяти потребуется максимум 77 байт на один сайт. Например, при посещаемости в крупной компании в 3 млн уникальных сайтов в месяц потребуется 231 МБ физической памяти.

Проведены тесты производительности новой версии на четырех параллельных потоках. При дисковых операциях скорость определения категории составит 0,38 мс\сайт, а при работе только с кэшем в оперативной памяти - 3,6 мкс\сайт. Таким образом SDK сможет работать в крупных сетях масштаба предприятия без существенных задержек. Для высоконагруженных сервисов сохранен режим с полным кэшированием базы в память, однако он потребует для размещения 13 ГБ.

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