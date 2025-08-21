iAdmin представляет новый URL Filter

iAdmin, разработчик технологий веб-фильтрации, сообщает о выпуске новой версии решения для фильтрации веб-трафика iAdmin URL Filter. В версии 1.5 добавлена возможность принудительно включить безопасный (семейный) поиск в Yandex, Google, Bing. С данной опцией пользователи не смогут искать опасные или непристойные материалы, используя возможности самой поисковой системы. Об этом CNews сообщили представители iAdmin.

Опциональное определение категории по HTTP заголовку Origin теперь позволит избежать неверного отображения сайта, когда внешний java script располагается на заблокированном хосте.

Также расширена диагностика взаимодействия между компонентами системы. А при превышении лицензионных лимитов предусмотрены сообщения в журнал.

Дополнительно увеличено максимальное количество пользователей, которое способен обрабатывать один сервер. Ранее этот лимит был ограничен лицензионным ключом.

iAdmin URL Filter – серверное решение для фильтрации веб-сайтов по категориям в корпоративной среде или у провайдера. База категорий включает в себя весь мировой интернет с более чем 270 млн. записей. Фильтрация осуществляется на основе системы правил и по дополнительным параметрам, расширяя возможности любого прокси-сервера по протоколу ICAP.