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«Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP

Безопасность Техническая защита Интеграция Внедрения

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники.

Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также осуществляет ремонт бортового оборудования и средств технического обслуживания летательных аппаратов, включая космические. Среди заказчиков сервисной компании такие предприятия, как Министерство обороны России, «Рособоронэкспорт», «Сухой», российская самолетостроительная корпорация «МиГ».

В рамках общей стратегии повышения информационной безопасности на предприятии руководством компании было принято решение усилить защиту информационного периметра организации, в частности, установить систему для контроля действий сотрудников. После тщательного анализа возможных каналов утечек информации команда «Лазерсервиса» решила контролировать в первую очередь запись файлов на внешние накопители и печать документов.

Помимо основных требований к системе, для сотрудников службы безопасности заказчика немаловажным фактором являлась возможность осуществлять гибкие настройки доступа к внешним носителям данных. После сравнительного тестирования ряда endpoint-решений российских разработчиков специалисты по безопасности приняли решение о внедрении DLP-системы компании Zecurion.

Cистема Zecurion Device Control предназначена для защиты от утечек конфиденциальной информации на конечных точках сети. Решение разграничивает доступ к накопителям и принтерам, анализирует содержимое файлов, распечатываемых и записываемых на устройства, и блокирует действия пользователей в случае выявления нарушений политик безопасности. Zecurion Device Control также контролирует использование съемных устройств на рабочих станциях под управлением ОС на базе ядра Linux. Система предназначена для работы на ОС «Альт», «Гослинукс», «Ред ОС» и Astra Linux. Управление политиками для Windows- и Linux-платформ происходит через единую консоль управления Zecurion.

«Мы тестировали несколько отечественных решений и остановились на Zecurion DLP. При выборе главными параметрами были не только широкие функциональные возможности, но и простота в установке и управлении системой, — сказал Роман Ходякин, начальник отдела информационных технологий "Лазерсервис". — Нам было важно, чтобы наши сотрудники, ответственные за безопасность, могли максимально просто и быстро назначать персонифицированные права доступа к устройствам для разных категорий пользователей и гибко регулировать доступ к функциям записи на съемные носители».



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