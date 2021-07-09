Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от утечек и внутренних угроз, успешно внедрила DLP в инфраструктуру Absa Instant Life, одной из крупнейших страховых компаний Южной Африки.

Организации требовалось решение для предотвращения утечек информации, которое поможет соблюдать локальные и международные нормативные требования и защитить данные от непреднамеренных потерь или мошеннических действий сотрудников. В рамках ограниченного бюджета Zecurion решил следующие задачи: развёртывание системы на конечных точках сети, обнаружение конфиденциальных данных в состоянии покоя и в движении, отсутствие влияния на внутреннюю ИТ-инфраструктуру.

«Мы волновались, что ни одно из решений не будет соответствовать нашим потребностям, кроме тех, которые недоступны нам финансово. Изучив предложения других поставщиков, мы поняли, что Zecurion предлагает DLP-систему не только лучшую по своим возможностям, но и доступную при нашем бюджете», - говорит Леонард Миллс (Leonard Mills), системный инженер Absa Instant Life.

Zecurion внедрил на конечных точках весь комплекс модулей DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery. Помимо гибкого контроля информационными потоками и локальными устройствами, Absa Instant Life получила возможность обнаруживать и записывать информацию с экрана, буфера обмена, клавиатуры и микрофона пользователя. Заметным преимуществом была поддержка сканирования локальных устройств по расписанию или в реальном времени для поиска конфиденциальной информации.

«Я очень хорошо знаком с продуктом, однако просмотр экрана, веб-камеры и прослушивание микрофона на практике были полезным опытом. Также впечатляет всесторонний взгляд на сотрудников благодаря эмоциональному профилированию», - говорит Юджин Верстер (Eugene Verster), руководитель отдела продаж Zecurion в Африке, Tech Wise Solution.

Внедрение Zecurion DLP в инфраструктуру предприятия заняло всего 2 дня и прошло без нарушения бизнес-процессов. За работу DLP в Absa Instant Life отвечает всего 1 офицер безопасности, в его обязанности входит настройка политик, создание отчётов и анализ аномальной активности персонала. Теперь Absa Instant Life соответствует Закону о защите личной информации (Protection of Personal Information Act, POPI). Действия сотрудников с конфиденциальными данными анализируются и блокируются в случае неправомерного использования.