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Гуськов Алексей

СОБЫТИЯ


01.10.2018 «Ростелеком», НАМИ и «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G 1
01.10.2013 10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гуськов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
А-Реал Консалтинг 5 1
Ростелеком 10819 1
ИКС 504 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Россети Ленэнерго 1698 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 35 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3592 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2914 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1317 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1610 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 491 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2519 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6400 1
Zecurion DLP 68 1
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 7 1
Осеевский Михаил 349 1
Каем Кирилл 41 1
Никулин Максим 3 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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