Индексная книга (каталог) CNews*
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Гуськов Алексей
СОБЫТИЯ
|01.10.2018
|«Ростелеком», НАМИ и «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспорта на сети 5G 1
|01.10.2013
|10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Гуськов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 1
|А-Реал Консалтинг 5 1
|Ростелеком 10819 1
|ИКС 504 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
|Россети Ленэнерго 1698 1
|НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 35 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
|Zecurion DLP 68 1
|Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 1
|КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
|А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 7 1
|Осеевский Михаил 349 1
|Каем Кирилл 41 1
|Никулин Максим 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.