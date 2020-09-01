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Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского»

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В пул решений для обеспечения кибербезопасности правительства Ростовской области в рамках заключенного в 2018 г. соглашения теперь также входит платформа для противодействия сложным угрозам и целевым атакам Kaspersky Anti Targeted Attack. Решение учитывает специфику различных отраслей и помогает обеспечить соответствие нормативам внешних регулирующих органов, стандартам банковской отрасли, PCI DSS, а также требованиям законодательства по защите критической информационной инфраструктуры.

По данным «Лаборатории Касперского», с января по июль 2020 г. в Ростовской области с веб-атаками столкнулся примерно каждый двадцатый корпоративный пользователь (5,61% от общего числа атакованных). Локальным угрозам, то есть таким, которые распространяются не через интернет, а с помощью, например, съемных носителей (флешек, жестких дисков и т.д.), подверглось каждое пятое рабочее устройство. Кроме того, в первые семь месяцев года в регионе были заблокированы около 100 тыс. попыток переходов корпоративных пользователей на фишинговые страницы.

Ранее в рамках этого же соглашения государственные органы Ростовской области были обеспечены решениями Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Kaspersky Security для почтовых серверов и Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Кроме того, в 2019–2020 учебном году в Донском государственном техническом университете в рамках обучения по дисциплине «Защита программ и данных» использовались лицензии Kaspersky Total Security. Также обучение основам кибербезопасности прошли преподаватели вуза.

«Соглашение, которое мы заключили с “Лабораторией Касперского”, позволяет обеспечить Ростовскую область передовыми защитными технологиями. Теперь в их числе и платформа для защиты от целевых атак. Такие атаки тщательно прорабатываются под каждую конкретную организацию и часто никак не обнаруживают себя в течение длительного времени. Итогом может стать шпионаж, утечка конфиденциальных данных, простой предприятия или удар по репутации. Решение “Лаборатории Касперского” противостоит нападениям на всех этапах и способно как обнаружить уже начавшуюся атаку, так и защитить организацию от потенциальных угроз, оценив риски для безопасности в текущей инфраструктуре», — сказал Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области.

«Комплексный подход к кибербезопасности, который мы реализуем с Правительством Ростовской области, подразумевает использование большого пула продуктов для защиты от широкого спектра киберугроз. Это первая государственная организация в регионе, которая внедрила в свою инфраструктуру платформу, помогающую построить надежную систему защиты корпоративной инфраструктуры от сложных угроз и целевых атак в полном соответствии с законодательными нормами», — отметил Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

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