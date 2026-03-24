Власти потратят 100 миллионов на антивирус для 35 тысяч устройств, работающих на Windows и Linux

Росреестр планирует приобрести лицензию на антивирусное программное обеспечение Kaspersky Total Security для защиты 35 667 устройств сроком на 12 месяцев начиная с апреля 2026 г.



Закупка антивирусов

Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) покупает лицензии антивируса Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. На закупку выделено 118,7 млн руб.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 26 февраля 2026 г. на сайте госзакупок техническом задании. Поставщика лицензий ведомство выбирало посредством проведения электронного аукциона, заявки на который принимались до 6 марта. Итоги конкурса подвели 10 марта, однако на момент написания этого материала наименование поставщика в карточке закупки не указано.

Согласно документу, планируется приобретение одной лицензии, которая покроет 35 667 устройств, используемых в центральном аппарате и территориальных органах службы. Действие прав на использование программы начнется с 16 апреля 2026 г. и продлится 12 месяцев. Само предоставление лицензий должно быть осуществлено в период с даты заключения госконтракта по 8 апреля 2026 г. включительно по адресу заказчика в Москве.

Подробности закупки

Из технического задания следует, что продукт должен представлять собой простую (неисключительную) лицензию, поставляемую на материальном носителе.

Одним из ключевых условий является наличие у программного обеспечения действующих сертификатов ФСТЭК России. Для различных компонентов системы — от рабочих станций до средств централизованного управления — требуется подтверждение соответствия второму классу защиты по соответствующим типам, согласно приказу ведомства. В комплект поставки должны входить сертифицированные диски с формулярами и заверенные копии сертификатов, подтверждающие, что продукт прошел проверку в системе сертификации средств защиты информации.

Функциональные требования к антивирусу охватывают широкий спектр задач. ПО должно обеспечивать защиту для рабочих станций и серверов под управлением операционных систем Windows и Linux, включая поддержку множества версий — от Windows 7 до Windows Server 2025 и широкого перечня дистрибутивов Linux, в том числе входящих в реестр отечественного ПО.

Система должна включать средства для защиты файловых серверов, почтовых серверов Microsoft Exchange, фильтрации спама и веб-трафика. Важной составляющей является наличие инструментов для централизованного управления, мониторинга и обновления всех компонентов антивирусной защиты, а также централизованной установки программного обеспечения на узлы сети.

Среди обязательных функций для рабочих станций Windows и серверов заявлены возможности идентификации и аутентификации администраторов, генерация записей аудита, проверка файлов сигнатурными и эвристическими методами в реальном времени, блокировка доступа к зараженным объектам и их лечение. Отдельно оговаривается наличие облачной защита от новых угроз, контроль работы с внешними устройствами, управление запуском приложений на основе «белых» и «черных» списков, а также полнодисковое шифрование.

Программный интерфейс всех компонентов, включая средства управления и контекстную справочную систему, должен быть на русском языке. Документация, включая руководства пользователя и администратора, также предоставляется на русском языке и должна детально описывать процессы установки, настройки и эксплуатации.