«Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что на форумах в даркнете продают троянца, который используется для кражи учётных записей в популярных игровых платформах, таких как Steam, Epic Games Store и EA Origin. Зловред под названием BloodyStealer умеет избегать обнаружения, его стоимость в даркнете составляет менее $10 за подписку на месяц и $40 за бессрочную.

Внутриигровые товары и аккаунты пользуются особым спросом на теневых форумах. Сочетания логинов и паролей для входа на популярные игровые платформы, например, Steam, Origin, Ubisoft или Epic Games, могут продаваться по цене от $14 за 1 тыс. аккаунтов при оптовой продаже и до 30% от стоимости аккаунта при индивидуальной. Украденные учётные записи появляются в даркнете в большинстве своём не в результате утечек, а в результате целенаправленных действий злоумышленников, в том числе таких как атаки с применением BloodyStealer.

«Троянец, о котором идёт речь, способен собирать различные типы данных, например, cookie-файлы, пароли, скриншоты, данные из форм автозаполнения и банковских карт. Атаки BloodyStealer были к настоящему моменту зафиксированы в Европе, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Но это не означает, что он не может атаковать пользователей и в других странах», — сказал Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

В связи с этим «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: защищать учётные записи с помощью двухфакторной аутентификации; не переходить по подозрительным ссылкам и внимательно проверять адрес любого ресурса, который просит ввести логин и пароль; скачивать ПО только из официальных источников; использовать защитное решение со специальным игровым режимом, который позволяет продукту эффективно работать, не влияя на производительность устройства, например, Kaspersky Total Security для компьютеров или Kaspersky Internet Security для Android для мобильных устройств.