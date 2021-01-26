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«Лаборатория Касперского» рассказала о трендах корпоративной кибербезопасности на 2021 год

Безопасность Пользователю
, Текст: Владимир Бахур

Опрос «Лаборатории Касперского» показал, что в 2021 году компании планируют решать вопросы нехватки опытных специалистов и экономии бюджетов путём перевода функций IT и кибербезопасности на аутсорс. Вот ещё некоторые тренды, которые видят эксперты.

В связи с массовым переходом на удалённый формат работы традиционной защиты периметра уже недостаточно, важно учитывать и домашние офисы. Необходимо использовать инструменты для сканирования уровня безопасности рабочего пространства — от поиска уязвимостей в ПО до проверки на подключение к незащищённой точке Wi-Fi. Также потребуется более широкое распространение VPN, привилегированное управление доступом, системы мультифакторной аутентификации, внедрение более строгого мониторинга и обновление существующих планов по реагированию на киберинциденты.

Сервисные модели позволяют обеспечить требуемый уровень кибербезопасности с меньшим объёмом инвестиций. По данным «Лаборатории Касперского», 69% крупных компаний как в России, так и во всём мире планируют работать по MSP- или MSSP-модели. Это позволит им минимизировать вложения и перевести затраты из капитальных в операционные.

Тренинги для внутренних IT-специалистов должны включать обучение навыкам управления. В области кибербезопасности часто нужны очень узкие специалисты, поиск которых обходится бизнесу довольно дорого. В этом случае может помочь аутсорс. Однако компаниям, которые отдают на аутсорс ключевые компоненты кибербезопасности, следует развивать у внутренних команд навыки управления, чтобы они могли регулировать эти функции.

Растёт востребованность облачных сервисов и, соответственно, необходимость в их защите. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», некорпоративное ПО и облачные сервисы, такие как социальные сети, мессенджеры или другие приложения, сотрудники используют для работы в подавляющем большинстве российских организаций (в 83% крупных и 87% небольших компаний). Чтобы обезопасить корпоративные данные, нужно более строго отслеживать то, как осуществляется доступ к облачным сервисам. Сотрудникам отделов по кибербезопасности следует отладить эти процессы и выработать навыки управления облачными средами и их защиты.

«Мы видим два новых важных тренда в том, что клиенты ожидают от корпоративной кибербезопасности. Во-первых, то, что защита должна быть качественной, перестало быть вопросом для обсуждения, а воспринимается как непреложный факт. Другой большой тренд — интеграция разных компонентов корпоративной безопасности от одного поставщика. Долгое время в индустрии было распространено мнение, что для обеспечения наиболее эффективной защиты лучше сочетать специализированные решения от разных вендоров. Теперь же организации стремятся к единому подходу и максимально возможной интеграции между разными технологиями безопасности», — говорит Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

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