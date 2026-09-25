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Kaspersky United

СОБЫТИЯ

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25.09.2026 ИТ-холдинг «Т1» усилил компетенции в защите промышленных систем по специализации Kaspersky Industrial CyberSecurity 1
30.12.2021 Globus IT открыл направление автоматизации и регламентации бизнес-процессов 1
23.01.2020 «Лаборатория Касперского» названа лучшей по качеству партнерской программы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Kaspersky United и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 168 1
Canalys 236 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 55 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5715 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12416 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7857 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1949 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6424 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13110 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8752 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2617 1
Data monetization - Монетизация данных 1988 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6595 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10828 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7579 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1551 1
Умные платформы 2010 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Моисеев Александр 29 1
Якубов Амир 2 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3156 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16308 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34208 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18349 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474984, в очереди разбора - 724680.
Создано именных указателей - 201839.
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