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«Лаборатория Касперского» названа лучшей по качеству партнерской программы

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» признана международной аналитической компанией Canalys лучшим производителем защитных решений по уровню удовлетворённости партнёров. Её партнёрская программа получила самый высокий рейтинг в тесте Canalys Worldwide Vendor Benchmark — 75,8%.

Как следует из отчёта Canalys, «Лаборатория Касперского» за год улучшила свои показатели на 7,7%. Её партнёрский канал получил максимально высокий рейтинг в категории «Доступность и поставки продуктов» (83,7%) и «Лёгкость в ведении бизнеса» (78,4%). Наиболее сильный рост произошёл в категориях «Программы аккредитации и специализации» — на 9,9%, «Эффективность подхода компании к управлению партнёрским аккаунтом» и «Прибыльность и удержание маржи» — на 8,7%.

В 2019 году «Лаборатория Касперского» серьёзно усовершенствовала процесс привлечения новых партнёров и создания для них дополнительных преимуществ. Так, был дан старт программе Kaspersky United, которая помогает партнёрам монетизировать свои специализации, получать больше прибыли, расширять экспертизу, образовательные и маркетинговые возможности.

«Первое место в рейтинге компании Canalys подтверждает, что наше решение инвестировать в партнёрскую программу и улучшать её было правильным. Мы хотим не только отвечать на потребности партнёров, но и дополнительно мотивировать их, а также улучшать опыт пользователей. Партнёры получают качественный сервис и доверяют нам как производителю решений для обеспечения кибербезопасности», — сказал Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

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