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Globus IT открыл направление автоматизации и регламентации бизнес-процессов

ИТ-компания Globus IT(ООО «Глобус-ИТ») открыла новое направление автоматизации и регламентации бизнес-процессов, в рамках которого будет заниматься поставкой и интеграцией компьютерного и серверного оборудования, ПО для автоматизации бизнес-процессов, систем визуализации и анализа данных, CRM и ERP, Low-code и СХД. Об этом CNews сообщили представители «Глобус-ИТ».

«Основная причина запуска направления в том, что у нас накопилась масса запросов от клиентов, которые хотели бы получать комплексную услугу от нашей компании. Помимо web- и mobile-разработки, теперь мы можем предложить заказчикам полный спектр цифровых услуг. Например, разработать корпоративный интернет-портал с функциональным мобильным приложением, интегрировать его с CRM- или ERP-системами заказчика, вывести данные на дашборды («умные» панели управления, отображающие данные в реальном времени) через бизнес-аналитику, чтобы руководители понимали состояние каждого участка бизнеса в текущий момент, внедрить роботизированные решения для автоматизации ручных операций, а также поставить серверы, компьютерное оборудование, системы хранения данных, для того чтобы все, что мы разработали и интегрировали, находилось на собственных мощностях», сказал руководитель направления Амир Якубов.

Проанализировав потребности рынка, компания выделила основные направления, в которых планирует развиваться:

● Business Intelligence (BI) — анализ и визуализация бизнес-данных для обоснованного принятия решений;

● Business Process Management (BPM) — интеллектуальная система управления бизнес-процессами предприятия;

● Customer Relationship Management (CRM) — автоматизация взаимодействия с клиентами;

● Enterprise Resource Planning (ERP) — интегрированная система управления предприятием;

● LOW-CODE — разработка приложений без программистов;

● Robotic Process Automation (RPA) — компьютерная программа-робот, имитирующая действия человека;

● Сеть хранения данных (СХД) — надежное хранение информации.

На данный момент Globus является партнером таких производителей ПО, как Kaspersky United, Microsoft Partner Network, IBM.

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