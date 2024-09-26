ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

ПСБ и онлайн-кампус НИУ ВШЭ организовали хакатон для студентов, которые увлекаются анализом данных, визуализацией и машинным обучением, а также студентов креативных индустрий.



Как это было

В соревновании приняли участие 500 студентов ведущих вузов разных регионов России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Университета Гринвича (Великобритания), HTW Berlin (Германия) и Школы естественных наук и математики Оклахомы (США).

Студенты объединились в команды из 2-5 человек и работали над задачей, связанной с потребностью в оптимизации крупной гостиничной сети. Участники хакатона выясняли, можно ли на основе данных о бронировании, оплатах и отменах разработать новый банковский продукт, который поможет упростить организацию собственного отдыха. В течение двух дней они соревновались в использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска скрытых закономерностей, анализе больших объемов информации.

Кадровый резерв

«ПСБ как высокотехнологичный банк оказывает всестороннюю поддержку талантливым молодым специалистам в сфере ИТ, реализует целый ряд образовательных проектов и ведет активную работу со студентами. Так мы формируем кадровый резерв, чтобы обеспечивать ИТ-сотрудниками постоянно растущий бизнес. Очень много участников нашего хакатона продемонстрировали высокие результаты — в финальный этап защиты проекта прошла 41 команда, и мы определили победителей. Самых талантливых пригласим на стажировку в команды ПСБ», — рассказала Екатерина Ничипурович, директор департамента развития банковских и информационных технологий ПСБ.

«Искусственный интеллект как аналитический инструмент открывает большие возможности для оптимизации бизнес-процессов. Его использование помогает выявлять закономерности и формулировать гипотезы для улучшения продуктов. На рынке наблюдается высокий спрос на специалистов, которые умеют эффективно использовать технологии для решения бизнес-задач. Подобные инициативы от высших учебных заведений совместно с игроками рынка позволяют выявить талантливые кадры и предоставить им возможность реализовать потенциал. Уверен, что в дальнейшем студенты будут еще активнее внедрять ИИ для решения задач в рамках учебы или стажировки/работы. Такие инструменты помогают эффективно переложить рутину на робота, чтобы параллельно заниматься решением других задач», — отметил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

© AllaSerebrina / Фотобанк Фотодженика В соревновании приняли участие 500 студентов ведущих вузов

Победителями стали…

Победителями турнира стала команда Contrast Analytics (Альбина Бурлова, Юлия Мазепа, Вячеслав Литвинов) из НИУ ВШЭ, на втором месте оказалась команда REU DS CLUB (Алексей Вашкевич, Гордей Ключенко, Виктор Костырин, Лариса Латунова, Мария Морозова) из университетов: Московский политехнический университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, РАНХиГС. Третье место заняла команда projectX misis (Айдар Каримов, Павел Смирнов, Дмитрий Уросов, Родион Оркин) из Московского института стали и сплавов (НИТУ МИСИС)