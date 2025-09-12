Разделы

Hotard Justin Хотард Джастин


УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 Из Intel бежал главный архитектор процессоров Xeon с 30-летним стажем. Его предшественник уволился меньше года назад 2
12.08.2019 HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов 2
16.11.2018 HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Hotard Justin и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
AMD - Advanced Micro Devices 4395 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22388 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11678 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31292 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11920 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9125 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55194 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3427 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21492 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 430 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 542 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7142 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70644 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16465 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6508 1
HPE ProLiant 399 2
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 16 1
HPE OneView 19 1
HPE Apollo 14 1
HPE Synergy 59 1
HPE InfoSight 22 1
Apache Hadoop 443 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 160 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14648 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2254 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6090 1
