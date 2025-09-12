Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hotard Justin Хотард Джастин
УПОМИНАНИЯ
Hotard Justin и организации, системы, технологии, персоны:
|HPE ProLiant 399 2
|HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 16 1
|HPE OneView 19 1
|HPE Apollo 14 1
|HPE Synergy 59 1
|HPE InfoSight 22 1
|Apache Hadoop 443 1
|AMD EPYC - Серия микропроцессоров 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383595, в очереди разбора - 733651.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.