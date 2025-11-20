Разделы

Ткач и партнеры


СОБЫТИЯ

20.11.2025 Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ 1
26.11.2024 Россия усилит патентную защиту ИТ-решений 1
25.07.2024 Из-за бегства из России зарубежных юристов цены на юридические услуги для ИТ-компаний взлетели на 18% за полгода 1
15.07.2024 174 млрд рублей российские ИT-компании потратили за I полугодие 2024 года в рамках сотрудничества с юридическими компаниями 1
28.06.2024 Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено 1
28.03.2024 Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Movavi - Мовавика 32 1
IBM - International Business Machines Corp 9549 1
Adobe Systems 1571 1
Microsoft Corporation 25212 1
SAP SE 5419 1
ТауКонсалт 1 1
Oracle Corporation 6859 1
Autodesk 621 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1132 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 521 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6251 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12778 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4767 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9314 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22882 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3635 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 239 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2783 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2586 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 568 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22904 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72607 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5105 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8648 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2010 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5226 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1580 1
Видеоредактор - Video Editor 115 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5838 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17704 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56838 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12932 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1447 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31812 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8125 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17042 1
Adobe Premiere 115 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 391 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2335 1
Adobe Lightroom 104 1
Adobe Creative Cloud 71 1
Adobe Photoshop 790 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3428 1
FreePik 1403 1
Ткач Екатерина 4 4
Утукин Дмитрий 5 2
Кузнецов Максим 22 1
Зубов Юрий 13 1
Матвиенко Валентина 114 1
Мишустин Михаил 728 1
Гафуров Руслан 5 1
Чувствинов Игорь 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 155970 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45545 2
Европа 24609 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53364 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8321 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4924 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31672 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4661 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8506 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8214 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6755 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54769 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1680 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 1
Инфляция 119 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7536 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 393 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 377 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 974 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25842 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6890 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2469 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 372 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3697 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3066 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10163 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1123 1
Ведомости 1208 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3730 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 165 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 4
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 597 1
