Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ткач и партнеры
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ткач и партнеры и организации, системы, технологии, персоны:
|Movavi - Мовавика 32 1
|IBM - International Business Machines Corp 9549 1
|Adobe Systems 1571 1
|Microsoft Corporation 25212 1
|SAP SE 5419 1
|ТауКонсалт 1 1
|Oracle Corporation 6859 1
|Autodesk 621 1
|Ткач Екатерина 4 4
|Утукин Дмитрий 5 2
|Кузнецов Максим 22 1
|Зубов Юрий 13 1
|Матвиенко Валентина 114 1
|Мишустин Михаил 728 1
|Гафуров Руслан 5 1
|Чувствинов Игорь 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155970 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45545 2
|Европа 24609 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53364 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1123 1
|Ведомости 1208 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3730 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 165 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401284, в очереди разбора - 732813.
Создано именных указателей - 186050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.