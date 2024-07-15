174 млрд рублей российские ИT-компании потратили за I полугодие 2024 года в рамках сотрудничества с юридическими компаниями

174 млрд руб. российские ИT-компании потратили за I полугодие 2024 г. в рамках сотрудничества с юридическими компаниями. К такому выводу пришли аналитики юридической компании «Ткач и партнеры» совместно с онлайн-школой юридических профессий Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education. В ходе исследования был проведен опрос представителей более 200 компаний относительно сотрудничества с юридическими компаниями. Об этом CNews сообщили представители «Ткач и партнеры».

По данным исследования, практически каждая вторая (58%) российская ИT-компания хотя бы единожды прибегала к услугам юридических компаний с начала 2024 г. Эксперты отмечают, что потребность в услугах юридических компаний растет из года в год, это обусловлено постоянным усложнением правовых норм.

«В последние пару лет мы наблюдаем значительное изменение в структуре рынка юридических услуг в России. С уходом многих иностранных компаний, их место заняли отечественные юридические команды. Этот процесс вызвал определенные изменения в ценообразовании на рынке. Спрос на качественные юридические услуги остается высоким, а предложение со стороны международных игроков сократилось. В результате российские компании, заполнившие этот вакуум, получили возможность пересмотреть свои тарифы. В среднем, можно говорить о росте цен на услуги юридических компаний примерно на 18%. Такое повышение связано не только с изменением рыночной конъюнктуры, но и с необходимостью адаптации к новым условиям ведения бизнеса, включая более высокие затраты на поддержание квалификации сотрудников и внедрение современных технологий», — сказала Екатерина Ткач, управляющий партнер юридической компании «Ткач и партнеры».

Среди основных задач, с которыми ИT-компании приходят в юридические компании можно выделить основные: представительство в суде и сопровождение правовых споров; вопросы связанные с интеллектуальной собственностью и регистрацией брендов; сделки M&A; взаимодействие с регуляторами.

«В условиях усложнения правовых норм спрос на квалифицированные юридические услуги неизменно растет. Кроме того, современные компании сталкиваются с множеством правовых вызовов, требующих специализированных знаний и опыта. Это включает в себя вопросы налогового планирования, защиты интеллектуальной собственности, соблюдения регуляторных требований и разрешения международных споров. В результате юридические компании и адвокатские фирмы расширяют спектр своих услуг, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов. Наконец, развитие технологий и цифровизация также способствуют росту рынка юридических услуг. Появление новых форм бизнеса, таких как электронная коммерция и финтех, создает дополнительные правовые риски и возможности, требующие профессионального сопровождения», — сказала Екатерина Ткач.

«Как правило, штатный юрист выполняет широкий спектр задач по сопровождению бизнеса. В то же время, консалтеры привлекаются для решения сложных, узкоспециализированных вопросов. Таким образом, найм юриста в штат не исключает обращения к консалтинговым компаниям. Эти два типа специалистов скорее дополняют друг друга, чем конкурируют. Комбинирование внутренних юристов и внешних консультантов позволяет компаниям более эффективно решать юридические задачи и обеспечивать надежную защиту своих интересов», — сказал Дмитрий Утукин, юридический рекрутер, эксперт Moscow Digital School, сооснователь кадрового агентства по подбору юристов Magiс Staff.

Об исследовании

В рамках исследования был проведен опрос представителей юридических отделов более чем 200 ИT-компаний, чтобы изучить спектр задач, для решения которых они привлекают юридические агентства, а также стоимость контрактов. Затем мы вычислили медианный средний чек для различных объемов работ. С помощью аналитиков мы определили средние ежемесячные затраты и разделили их в зависимости от размера компаний. В результате было выяснено, сколько в среднем ИT-компании тратят на юридические услуги ежемесячно.