Россия усилит патентную защиту ИТ-решений

Глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что уже разработан законопроект, расширяющий возможности для ИТ-решений регистрировать патенты. Причинами изменений назван запрос ИТ-отрасли, количество заявок на получение патентов от которой за последние четыре года выросло на 70%.



Патенты для ИТ

Перечень ИT-решений для патентования будет расширен, передает ТАСС заявление руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова в Совете Федерации.

Законопроект, предполагающий внесение поправок в Гражданский кодекс России, разработан по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сказал глава ведомства.

«Внесение предложенных изменений упростит получение правовой охраны на различные программные продукты и даст стимул компаниям-разработчикам активнее патентовать ИT-решения и коммерциализировать их на рынке», — сказал Зубов.

Суть изменений законодательства

В настоящее время разработчики могут патентовать ИT-продукт в том случае, если при его реализации будет достигаться технический результат, что обеспечивают не все решения, пояснил Зубов. Поэтому многие программные продукты получают защиту дизайна и кода, но не принципа работы. А это создает риски незаконного копирования недобросовестными конкурентами.

Роспатент Роспатент расширит перечень ИT-решений, имеющих право получить патент

Согласно предлагаемым поправкам, право на патент будут иметь решения, при реализации которых достигается результат, не являющийся по своей природе техническим, но позволяющий достичь прогресса в данной области разработок.

В Гражданский кодексе будет закреплен перечень ИT-решений, которые будут признаваться изобретениями, полезными моделями, а также промышленными образцами.

Запрос отрасли

По словам руководителя Роспатента, принятие меры вызвано развитием отечественного рынка информационных технологий и «сформировавшимся устойчивым запросом отрасли».

В 2024 г. количество заявок на патентование компьютерных технологий выросло на 35%, сказал он. А за четыре последних года рост заявок в этой сфере составил 70%. Такие данные Зубов привел на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в августе 2024 г, как указано на сайте Роспатента.

Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России тоже растет. В 2023 г., например, оно выросло на 21%.

В марте 2024 г. CNews приводил данные в исследовании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, согласно которым, почти все представителей отечественного бизнес-сообщества сталкиваются с препятствиями при защите своей интеллектуальной собственности.

Треть (34%) опрошенных отметили, что главным препятствием является сложность в подтверждении права собственности. А в качестве причины возникновения проблем большая часть респондентов (19%) назвала недостаточность законодательной базы, еще 16% — долгие сроки рассмотрения дел в судебных инстанциях, 15% — высокую стоимость и сложность процесса регистрации, 11% — недостаток квалификации специалистов.