Разделы

ПО Бизнес Законодательство
|

Россия усилит патентную защиту ИТ-решений

Глава Роспатента Юрий Зубов заявил, что уже разработан законопроект, расширяющий возможности для ИТ-решений регистрировать патенты. Причинами изменений назван запрос ИТ-отрасли, количество заявок на получение патентов от которой за последние четыре года выросло на 70%.

Патенты для ИТ

Перечень ИT-решений для патентования будет расширен, передает ТАСС заявление руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова в Совете Федерации.

Законопроект, предполагающий внесение поправок в Гражданский кодекс России, разработан по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, сказал глава ведомства.

«Внесение предложенных изменений упростит получение правовой охраны на различные программные продукты и даст стимул компаниям-разработчикам активнее патентовать ИT-решения и коммерциализировать их на рынке», — сказал Зубов.

Суть изменений законодательства

В настоящее время разработчики могут патентовать ИT-продукт в том случае, если при его реализации будет достигаться технический результат, что обеспечивают не все решения, пояснил Зубов. Поэтому многие программные продукты получают защиту дизайна и кода, но не принципа работы. А это создает риски незаконного копирования недобросовестными конкурентами.

rospatent700.jpg

Роспатент
Роспатент расширит перечень ИT-решений, имеющих право получить патент

Согласно предлагаемым поправкам, право на патент будут иметь решения, при реализации которых достигается результат, не являющийся по своей природе техническим, но позволяющий достичь прогресса в данной области разработок.

В Гражданский кодексе будет закреплен перечень ИT-решений, которые будут признаваться изобретениями, полезными моделями, а также промышленными образцами.

Запрос отрасли

По словам руководителя Роспатента, принятие меры вызвано развитием отечественного рынка информационных технологий и «сформировавшимся устойчивым запросом отрасли».

В 2024 г. количество заявок на патентование компьютерных технологий выросло на 35%, сказал он. А за четыре последних года рост заявок в этой сфере составил 70%. Такие данные Зубов привел на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в августе 2024 г, как указано на сайте Роспатента.

Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России тоже растет. В 2023 г., например, оно выросло на 21%.

Иван Крылов, Capital Nova: Надо оценивать не только финансовую и юридическую благонадежность, но и уровень ИБ-зрелости контрагентов
безопасность

В марте 2024 г. CNews приводил данные в исследовании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, согласно которым, почти все представителей отечественного бизнес-сообщества сталкиваются с препятствиями при защите своей интеллектуальной собственности.

Треть (34%) опрошенных отметили, что главным препятствием является сложность в подтверждении права собственности. А в качестве причины возникновения проблем большая часть респондентов (19%) назвала недостаточность законодательной базы, еще 16% — долгие сроки рассмотрения дел в судебных инстанциях, 15% — высокую стоимость и сложность процесса регистрации, 11% — недостаток квалификации специалистов.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

В России ввели налог на цифровую валюту

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще