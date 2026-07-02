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i-Free Just AI Caila MLOps-платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2026 Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели 1
26.03.2025 Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

i-Free и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free - Just AI 79 3
OpenAI 606 2
Google LLC 12782 1
Cinemood - МультиКубик 33 1
ELARI 45 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
MiniMax Group 11 1
Amazon Inc - Amazon.com 3304 1
МегаФон 10923 1
Samsung Electronics 11136 1
Alibaba Group 480 1
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 35 1
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 250 1
Yandex - Яндекс 9357 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1293 1
Tikkurila - Tikkurila Paints - Тиккурила - Финнколор 9 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1963 1
Совкомбанк ПАО 320 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1554 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3010 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5338 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7372 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33881 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 220 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24702 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8377 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9667 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3188 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16635 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12334 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1317 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1133 1
Управляемость - Manageability 2342 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 170 1
Data Guard 13 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5345 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10029 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 851 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1320 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8759 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 267 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3260 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5078 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26292 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2862 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6687 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54665 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8458 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13083 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1553 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 374 2
i-Free - Just AI - JAICP - Jay CoPilot 9 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 621 2
i-Free - Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 699 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 221 1
OpenAI - ChatGPT 763 1
i-Free - Just AI - Jay DataGuard 1 1
Moonshot AI - Kimi 25 1
i-Free - Just AI - Jay Knowledge Hub 3 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 146 1
Пивоварова Юлия 6 2
Обломский Глеб 6 2
Борис Альберт 24 1
Власов Вячеслав 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168112 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19340 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19735 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2797 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54012 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 106 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
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