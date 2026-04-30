GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с «Ред ОС» 8

Российский разработчик low-code платформы GreenData объявил о совместимости продукта с актуальной версией операционной системы «Ред ОС» 8. По итогам тестирования зафиксированы корректность установки и стабильность работы платформы GreenData версии LTS.480.4 в среде «Ред ОС» 8. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Проверка проводилась на «Ред ОС» 8.0.2 x86_64 в стандартной редакции. По итогам утверждена корректность установки платформы, а также работоспособность ключевых пользовательских и административных сценариев, в том числе аутентификации, отображения служебных окон, работы с реестрами, аудита изменений, карточки сотрудников и списка задач. Проблем в работе и взаимодействии компонентов продуктов не обнаружено.

Совместимость с последней версией «Ред ОС» расширяет возможности использования платформы GreenData с востребованными отечественными инфраструктурными решениями. Это позволит заказчикам применять актуальный программный стек в проектах импортозамещения, цифровизации и построения защищенных корпоративных ИТ-систем.

Подтвержденная совместимость с актуальной версией «Ред ОС» упрощает планирование и развитие, как новых, так и уже действующих систем без пересмотра базового технологического контура.

«Совместимость GreenData с «Ред ОС» 8 – важный результат для компаний, которые делают ставку на отечественное ПО и системно подходят к развитию ИТ-инфраструктуры. Мы видим свою задачу в том, чтобы бизнес мог использовать low-code платформу GreenData как надежную основу для автоматизации и масштабирования цифровых процессов в современной российской ИТ-среде», — сказал Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.