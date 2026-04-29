GreenData: ИИ-модуль GreenData.Mind включен в Реестр российского ПО

Модуль искусственного интеллекта GreenData.Mind включен в Единый реестр российского ПО в составе платформы GreenData. Регистрация в Реестре подтверждает его соответствие требованиям Минцифры России и упрощает процессы закупки и внедрения решения для крупных компаний, которые обязаны использовать только российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Модуль платформы GreenData – GreenData.Mind – позволяет создавать корпоративные решения на базе искусственного интеллекта. Продукт включает инструменты для разработки ИИ-ассистентов, которые работают внутри экосистемы компании с доступом к корпоративным данным и сервисам в рамках установленных прав.

Пользователям также доступны AI Workflow Builder, модуль безопасности Green Guard, сервисы транскрибации и суммаризации, инструменты генерации предметной области и коробочное решение по распознаванию документов. Модуль позволяет запускать ИИ-инструменты и контролировать их во внутреннем корпоративном контуре. Это позволяет бизнесу и госкомпаниям, без потери контроля над данными, применять ИИ в прикладных задачах – от внутренних ассистентов до запуска интеллектуальных рабочих процессов.

Таким образом, включение модуля в Реестр расширяет возможности применения корпоративного ИИ в проектах с высокими требованиями к технологической независимости и соблюдению внутренних политик безопасности. Так, заказчики получают более простую процедуру закупки и внедрения – официальный статус российского ПО помогает закрыть нормативные требования, снижает барьеры на этапе согласований, а также повышает доверие к продукту со стороны ИТ-служб, служб безопасности и бизнеса. Решающее значение это имеет, в первую очередь, для компаний enterprise-сегмента, банков, промышленных предприятий и организаций с жестким контролем над технологическим стеком и данными.

«Для бизнеса важно не просто использовать искусственный интеллект, а внедрять его в предсказуемом, безопасном контуре. Включение GreenData.Mind в Реестр российского ПО подтверждает, что заказчики могут использовать наш ИИ-модуль как часть отечественной платформы в проектах, где критичны требования к импортонезависимости, контролю доступа и защите данных, – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData. – Кроме того, статус GreenData.Mind в реестре приобретает особую значимость на фоне растущего интереса к прикладному ИИ. Если раньше заказчика волновал вопрос – поможет ли ИИ решить конкретную задачу, – сегодня не менее важны происхождение технологии, прозрачность внедрения и возможность ее интеграции в отечественный ИТ-ландшафт».

Благодаря регистрации в Реестре платформа официально отнесена к ПО в сфере искусственного интеллекта. Для заказчиков это означает налоговую льготу. Налоговый кодекс позволяет снизить налог на прибыль при использовании отечественных ИИ-продуктов из реестра.