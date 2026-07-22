GreenData дополнила модуль электронных документов табличным редактором eTab

GreenData расширила возможности работы с электронными документами и корпоративными данными. В low-code платформе появился табличный редактор – eTab, позволяющий создавать, редактировать и автоматически заполнять электронные таблицы внутри системы, без перехода во внешние офисные сервисы. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Ранее модуль электронных документов GreenData был ориентирован в основном на работу с текстовыми документами. Теперь в нем появился новый табличный редактор – eTab, который позволяет создавать расчетные, отчетные и аналитические таблицы на основе данных системы.

Обновление поможет пользователям работать с таблицами в привычном им формате, но в едином контуре GreenData. Таблицу можно создать с нуля, сформировать на основе существующего файла .xlsx или автоматически собрать по шаблону на основании данных из системы. Пользователи могут применять математические, статистические и финансовые функции, работать с импортированными файлами, сохранять таблицы в папки реестра электронных документов и настраивать права доступа.

Так, eTab может использоваться для подготовки управленческих отчетов, расчетных моделей, финансовых таблиц, KPI-отчетности и других документов, где необходимо объединить ручную работу пользователя с актуальными данными корпоративной системы. Например, таблица может формироваться на основе карточки объекта, справочников или связанных сущностей платформы, при этом все данные автоматически подставляются в нужные ячейки, а пользователь продолжает работать с ними уже в табличном интерфейсе.

Кроме того, в новом редакторе поддерживается отображение пользователей, которые одновременно работают с таблицей, изменения автоматически сохраняются, а доступ к документу регулируется стандартными механизмами платформы, позволяя использовать электронные таблицы в качестве управляемых документов внутри корпоративного процесса.

Еще одно изменение касается алгоритмического управления электронными таблицами. Теперь типовые операции с таблицами можно автоматизировать на уровне алгоритмов, к примеру, создавать и открывать таблицы, заполнять отдельные ячейки и диапазоны, рассчитывать значения по формулам, форматировать представление и экспортировать результат в XLSX. При этом табличные документы формируются автоматически по заданным правилам, позволяя снизить количество ручных операций при подготовке отчетности.

«Таблицы остаются универсальным языком для расчетов, планирования и управленческой отчетности. Наша задача была не заменить этот подход, а встроить его в корпоративный контур. eTab позволяет работать с таблицей как с полноценным документом GreenData – формировать документ по данным системы, управлять доступом, использовать алгоритмы для заполнения и расчетов, сохранять результат в реестре и дальше включать его в бизнес-процесс», – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.