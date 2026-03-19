GreenData и УрФУ будут совместно развивать практико-ориентированное образование в сфере ИТ

Российский разработчик low-code платформы GreenData и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) объединяют усилия для развития практико-ориентированного образования. В рамках подписанного соглашения студенты смогут получать актуальные знания и навыки, напрямую востребованные в цифровой экономике. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Партнерство объединит академическую экспертизу института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ и индустриальный опыт GreenData в подготовке ИТ-кадров.

Одним из ключевых направлений партнерства станет реализация совместных образовательных инициатив. Эксперты GreenData выступят в роли лекторов и наставников на мастер-классах. Для студентов это открывает широкие перспективы: от погружения в проектную деятельность с использованием передовых инструментов разработки до решения реальных кейсов из практики бизнеса и запуска собственных цифровых продуктов.

«Сегодня бизнесу требуются специалисты, которые способны не только разрабатывать программные решения, но и понимать логику бизнес-процессов, быстро создавать и внедрять цифровые сервисы. Low-code технологии позволяют значительно ускорить этот процесс и дают возможность специалистам сосредоточиться на решении прикладных задач. Партнерство с УрФУ позволит студентам познакомиться с современными подходами к разработке корпоративных систем и получить практический опыт работы с реальными бизнес-кейсами», — сказала Валентина Зигаленко, директор по развитию GreenData.

Цифровизация

В университете подчеркивают, что взаимодействие с технологическими компаниями играет важную роль в развитии образовательных программ и повышении их практической направленности.

«Сотрудничество с индустриальными партнерами позволяет институту встраивать в образовательный процесс актуальные технологические решения и реальный опыт бизнеса. Благодаря совместным проектам с GreenData наши студенты получат доступ к современным инструментам разработки и смогут участвовать в решении прикладных задач, что напрямую влияет на их востребованность на рынке труда», — отметил Евгений Кислицын, заведующий кафедрой информационных технологий и систем управления ИРИТ-РТФ УрФУ.

