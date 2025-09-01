GreenData разработала low-code-решение для автоматизации управления операционными рисками

Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code-платформы, разработала новый продукт для автоматизации управления операционными и регуляторными рисками в банках, микрофинансовых организациях и финансовых компаниях. ИТ-решение соответствует требованиям Банка России, включая положения 716-П и 637-П, и поддерживает полный цикл управления рисками: от идентификации и оценки до работы с инцидентами, контроля и формирования отчетности.

По оценкам экспертов, убытки российских банков от операционных рисков составили за минувшее время около 0,45% совокупных доходов. В связи с этим регулятор усиливает требования: с 1 октября 2025 г. вступают в силу обновления положения 716-П, которые акцентируют внимание на управлении рисками аутсорсинга и недобросовестного поведения, а положения 744-П и 850-П устанавливают правила расчета капитала и контроля операционных рисков. В этих условиях финансовые организации всё чаще ищут решения, позволяющие перейти от фрагментарного учета к сквозному управлению рисками. Кроме того, актуальность разработки обусловлена ростом требований к прозрачности и зрелости отечественных систем риск-менеджмента. Согласно данным рынка, до трети совокупных потерь в банках формируют единичные инциденты. Новое решение позволяет выстраивать системную работу в этой области, объединяя процессы в единое цифровое пространство.

Продукт включает в себя ведение реестра операционных и регуляторных рисков, проведение самооценки (RCSA), управление контрольными мероприятиями, автоматизацию учета и анализа событий риска, мониторинг ключевых индикаторов риска и формирование внутренней и регуляторной отчетности.

Помимо этого, в системе предусмотрен гибкий конструктор метрик для КИР, интерактивные анкеты и тепловые карты для оценки рисков, а также автоматический расчет прямых и косвенных потерь с привязкой к бухгалтерским проводкам. Для подготовки отчетности доступны преднастроенные формы ЦБ, включая 0409106 и отчёт по 716-П, а также аналитические дашборды по остаточному риску и инцидентам.

Все действия пользователей фиксируются в полном аудите, а гибкая система прав доступа обеспечивает соответствие требованиям безопасности.

Решение разработано на базе российской low-code-платформы GreenData, что обеспечивает высокую скорость внедрения, гибкую адаптацию под процессы любой сложности и стабильную работу в корпоративных средах. Продукт поддерживает интеграцию через REST API с CRM, АБС и HR-системами, оснащен встроенными BI-дашбордами и поддерживает модель «трех линий защиты», объединяя функции рисков, контроля и аудита в едином пространстве.

«Мы видим, что компании сталкиваются с необходимостью не только соответствовать нормативным требованиям, но и оперативно реагировать на изменения – будь то корректировки положений ЦБ или внутренние преобразования процессов. Наш продукт включает встроенную поддержку обновлений для соответствия новым требованиям регулятора и в то же время позволяет гибко адаптировать процессы за счет low-code. Это дает организациям возможность обходиться без избыточных ресурсов на постоянную методологическую поддержку и, при необходимости, быстро расширять функциональность – от сценарного моделирования до подключения ИИ-сервисов. В результате компании получают комплексное решение, которое снижает операционную нагрузку, обеспечивает прозрачность и готовность к регуляторным проверкам», — сказала Екатерина Медведева, руководитель направления решений анализа рисков корпоративных клиентов GreenData.

Новое решение поддерживает on-prem и облачные сценарии внедрения, что делает его удобным как для крупных банков, так и для микрофинансовых, страховых и лизинговых компаний.